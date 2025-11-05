Calendario de entrenamientos de primavera de MLB comenzará el 20 de febrero

El calendario de juegos de los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas comenzará el 20 de febrero con siete juegos, incluyendo a los Yankees de Nueva York contra los Orioles de Baltimore en Sarasota, Florida, y los Cachorros contra los Medias Blancas en Mesa, Arizona.

El calendario anunciado el miércoles también incluye juegos de Arizona-Colorado, San Diego-Seattle y Kansas City-Texas en el primer día, además de Boston contra la Universidad de Northeastern y los Mellizos de Minnesota contra la Universidad de Minnesota.

Los Dodgers de Los Ángeles, flamantes ampeones de la Serie Mundial, abrirán sus fogueos el 21 de febrero contra Los Angelinos de Los Ángeles en Tempe, Arizona.

Un total de 14 juegos se escenificarán el 3 y 4 de marzo en los que los que equipos de MLB enfrentarán a selecciones que se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol.

En el estado de Arizona, Estados Unidos jugará contra los Gigantes de San Francisco el 3 de marzo y contra los Rockies de Colorado al día siguiente, ambos en estadios de entrenamiento de primavera en Scottsdale. México se las verá primero ante Arizona en Scottsdale y luego contra los Dodgers en Glendale.

En Florida, Puerto Rico jugará en Fort Myers primero contra Boston y después ante Minnesota. Venezuela lo hará en West Palm Beach contra Houston y Washington. Panamá se fogueará contra los Yankees en Tampa y Detroit en Lakeland. Colombia tendrá acción contra Pittsburgh en Bradenton y Atlanta en North Port.

No trascendieron los rivales de la República Dominicana.

La tercera edición del “Spring Breakout”, que involucra juegos entre los mejores prospectos, se disputará del 19 al 22 de marzo.

Los Atléticos y Los Angelinos jugarán el 7 y 8 de marzo en Las Vegas, donde los Atléticos disputará seis juegos de temporada regular del 8 al 14 de junio. Los Atléticos planean mudarse a Las Vegas para la temporada 2028.

En preparación para el inicio de la temporada de las Grandes Ligas en San Francisco el 25 de marzo, los Yankees jugarán partidos de exhibición ante los Cachorros el 23 y 24 de marzo, los mismos días en que Detroit jugará contra los Cachorros para prepararse para su apertura el 26 de marzo en San Diego.

Los juegos de exhibición en estadios de temporada regular del 22 al 24 de marzo incluyen la serie entre los Dodgers y Angelinos, una serie de dos juegos de Orioles-Nacionales, una serie de los Reales en Texas, una serie de Cleveland visitando a los Diamondbacks de Arizona y una serie de Cincinnati en Milwaukee.

