Kyler Murray va a lista de lesionados por problema en un pie, confirman los Cardinals

El quarterback de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, ingresará a la lista de lesionados debido a un persistente problema en un pie que le ha hecho perderse los últimos tres partidos.

El entrenador Jonathan Gannon hizo el anuncio el miércoles, un día después de confirmar que el veterano suplente Jacoby Brissett será titular por cuarto encuentro consecutivo el domingo contra los Seahawks de Seattle.

“Kyler va a ir a la lista. Creemos que eso es lo mejor para él y para nosotros", afirmó Gannon. “Aún no está completamente sano o listo para jugar, así que esto tiene más sentido”.

Brissett ha jugado bien en los últimos tres partidos, lanzando para 860 yardas, seis touchdowns y una intercepción, lo que plantea la pregunta de si Murray sería titular si estuviera sano. Los Cardinals (3-5) rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas el lunes por la noche contra los Cowboys.

Brissett, de 32 años, completó 21 de 31 pases para 261 yardas y dos touchdowns en esa victoria.

Murray está en medio de un contrato de cinco años por 230,5 millones de dólares, pero la ofensiva aérea del equipo se ubicó en el 30mo puesto de la liga durante los cinco encuentros que disputó antes de lesionarse contra los Titans de Tennessee el 5 de octubre.

Gannon comentó que una lesión en el pie es particularmente difícil para Murray debido a las habilidades del mariscal de campo, que se destaca por su capacidad para escabullirse y correr.

Murray, elegido dos veces al Pro Bowl y quien fue la primera selección general del draft en 2019, se perderá al menos siete compromisos esta temporada debido a la lesión. Será elegible para regresar el 7 de diciembre contra los Rams de Los Ángeles.

“Las lesiones son diferentes para todos", añadió Gannon. “La posición que juegan, cuántos años tienen, lo que les pedimos que hagan. Para él, esto le impide estar completamente sano para jugar”.

La estancia de Murray en la lista significa que tres de sus últimas cuatro temporadas han sido fuertemente afectadas por lesiones. Se perdió los últimos seis duelos de la temporada 2022 y los primeros nueve de 2023 debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

Brissett ha alternado entre un rol de titular y suplente a lo largo de sus diez temporadas en la NFL. Con 1,93 metros de estatura, ofrece una apariencia muy diferente en el bolsillo que el veloz Murray de 1,77 metros, y la ofensiva ha sido mucho más efectiva en pases de acción de juego que tardan más en desarrollarse.

Brissett descartó que la certeza de ser el titular durante las próximas semanas vaya a alterar su enfoque hacia la posición.

“Realmente no cambia mucho para mí. La respuesta cliché es que siempre te preparas como si fueras el titular, pero es sinceramente cierto. No cambiará cómo manejo mi trabajo”, manifestó.

