Thunder vence a Clippers 126-107 y extiende racha inicial de victorias a 8

AP Noticias
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 02:00 EST
THUNDER-CLIPPERS
THUNDER-CLIPPERS (AP)

Shai Gilgeous-Alexander totalizó 30 puntos y 12 asistencias por el campeón defensor Thunder de Oklahoma City, que extendió su racha de victorias a ocho en este inicio de temporada, al arrollar el martes 126-107 a los Clippers de Los Ángeles.

Isaiah Joe sumó 22 puntos, mientras que Cason Wallace y Aaron Wiggins añadieron 12 cada uno para ayudar a que el Thunder soportara un buen inicio de los Clippers y estableciera un récord de franquicia de victorias consecutivas al comenzar una campaña.

Gilgeous-Alexander, quien jugó por los Clippers en su temporada de novato antes de ser canjeado al Thunder, acertó nueve de 14 tiros de campo y cuatro de cinco triples.

James Harden anotó 25 puntos y John Collins agregó 17 por los Clippers, quienes estuvieron sin Kawhi Leonard (lesión de tobillo) y Bradley Beal (rodilla) al jugar por segunda noche consecutiva en casa.

Derrick Jones Jr. anotó 16 puntos pero los Clippers perdieron encuentros consecutivos en casa después de ganar los primeros tres en su propio edificio.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

