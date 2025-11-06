Charlie Woods, hijo de Tiger, es nombrado All-American según la Asociación de Golf Juvenil de EEUU

Charlie Woods comparte ahora un honor con Tiger Woods. El hijo del ganador de 15 majors fue incluido el miércoles en la lista del primer equipo All-America anunciada por la American Junior Golf Association.

Woods, estudiante de secundaria en The Benjamin School en el sur de Florida, fue uno de los 12 chicos nombrados por la AJGA para el primer equipo en su lista anual. Miles Russell, el joven de 17 años que fue suplente en la Walker Cup este verano, fue seleccionado como jugador del año por segunda vez.

Charlie Woods ganó su primer gran título en el Team TaylorMade Invitational en mayo. Tiger Woods fue el jugador del año de la AJGA en 1991 y 1992.

El segundo equipo incluyó a Mason Howell, quien ganó el US Amateur y disputó la Walker Cup; y a Cameron Kuchar, el hijo de Matt Kuchar que planea asistir a TCU.

Aphrodite Deng, la canadiense que vive en Nueva Jersey, fue la jugadora del año en la categoría femenina. Deng ganó el U.S. Girls Junior este año, junto con dos grandes eventos de la AJGA.

Los equipos se determinaron exclusivamente a través del Ranking Rolex AJGA hasta el 14 de octubre.

