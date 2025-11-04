Fiorentina despide a Stefano Pioli tras 10 fechas sin ganar en la Serie A

Stefano Pioli fue despedido el martes como técnico de Fiorentina, con la Viola sumida en una racha de 10 partidos sin ganar en la Serie A.

El cese de Pioli se produjo después de que una derrota 1-0 en casa ante Lecce profundizara la crisis del club toscano.

Fiorentina se encuentro en el fondo de la tabla, un punto por detrás de Genoa. Apenas ha sumado cuatro puntos producto de cuatro empates, junto con seis derrotas.

"Fiorentina puede confirmar que Stefano Pioli ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo", dijo el club. "Daniele Galloppa se hará cargo del primer equipo temporalmente, comenzando desde la sesión de entrenamiento de esta tarde".

El despido de Pioli sigue a un anuncio el sábado de que Fiorentina rescindió el contrato del director deportivo Daniele Prade de mutuo acuerdo.

Pioli fue contratado cuando el anterior entrenador de Fiorentina, Raffaele Palladino, dejó inesperadamente el club tras guiarlo a un sexto lugar la temporada pasada.

Fiorentina ha tenido un buen desempeño en Europa recientemente, terminando como subcampeón en finales consecutivas de la Conference League. Alcanzó las semifinales la temporada pasada.

Después de dos partidos de la Conference League de esta temporada, Fiorentina encabeza la tabla. La Viola visitará a Mainz el jueves.

El próximo partido de Fiorentina en la liga italiana será contra Genoa, un enfrentamiento de los dos últimos de la clasificación.

Pioli llevó al AC Milan al título de la Serie A en 2022 y luego entrenó a Cristiano Ronaldo en Al Nassr en Arabia Saudí antes de unirse a Fiorentina.

Es el tercer cambio de entrenador en la Serie A esta temporada después de que Luciano Spalletti reemplazara a Igor Tudor en Juventus y Patrick Vieira saliera de Genoa.

