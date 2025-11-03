Slot feliz de dar la bienvenida a Alexander-Arnold en Anfield contra el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold recibirá una cálida bienvenida del técnico de Liverpool, Arne Slot, cuando regrese a Anfield con el Real Madrid el martes.

A lo largo de diez años con Liverpool Alexander-Arnold conquistó dos títulos de la Liga Premier y otro de la Liga de Campeones, después de surgir de su academia. Anunció en mayo su salida de su club, siendo abucheado por los enfadados aficionados de los Reds.

El sorteo de la Liga de Campeones deparó un rápido regreso a Liverpool para Alexander-Arnold, quien ha dicho que amará al club de por vida y tiene emociones encontradas sobre el próximo partido.

Agregó que estaba preparado para cualquier reacción de la multitud de Liverpool, pero Slot garantizó el lunes nada más que afecto para una de las estrellas de la primera temporada del entrenador.

“Tengo grandes recuerdos del jugador y del ser humano... así que recibirá una cálida bienvenida de mi parte”, afirmó Slot.

Los abucheos a Alexander-Arnold en mayo pasado, cuando Arsenal fue el visitante, provocaron que Jurgen Klopp, el antecesor de Klopp, apagara su televisor, diciendo: “No podría haber estado más decepcionado”.

Más reclamos tuvieron como efecto que los aficionados de Liverpool se calmasen para los partidos restantes en casa, y Slot no estaba seguro de qué recepción le dará la multitud al internacional inglés esta vez.

“Primero esperemos y veamos si está en el campo mañana”, comentó Slot. “No tengo idea de cómo va a ser eso, pero recibirá una cálida bienvenida de mi parte, eso es seguro”.

Otro que regresa a Anfield es Xabi Alonso, el actual técnico del Madrid que fue parte del recordado Liverpool que se coronó en la Champions de 2005 al vencer al AC Milan en una final que se le conoce como “El Milagro de Estambul”.

“Es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado”, comentó Alonso sobre el duelo del martes. “Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado”.

Slot confirmó que Alexander Isak no estaría disponible para el partido y era duda para el partido del domingo contra el Manchester City después de una lesión en la ingle.

“Definitivamente no comenzará el domingo, pero tal vez pueda estar involucrado en el equipo”, expresó. “Todavía no está entrenando con el equipo”.

