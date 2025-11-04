Bam Adebayo anota 25 puntos, Heat supera 120-119 a Clippers tras remontada en el tercer cuarto

Ban Adebayo anotó 25 puntos y consiguió diez rebotes, Norman Powell sumó 21 unidades en su regreso al sur de California y el Heat de Miami resistió ante los Clippers de Los Angeles para ganar 120-119 la noche del lunes.

Andrew Wiggins anotó 17 tantos y Kel’el Ware añadió 16 para ayudar al Heat a romper una racha de dos derrotas consecutivas y ganar como visitante por segunda vez en cinco partidos. Miami tiene un récord de 1-2 al inicio de un viaje de cuatro partidos.

James Harden anotó 29 puntos y Kawhi Leonard añadió 27 mientras los Clippers perdieron en casa por primera vez en cuatro partidos esta temporada.

Ivica Zubac consiguió nueve puntos y 12 rebotes para Los Angeles. Derrick Jones Jr., Bradley Beal y John Collins anotaron cada uno 12 tantos.

El Heat tuvo un 54,2% de acierto en tiros de campo y acertó 12 de sus 25 intentos de triples, alcanzando un 50% frente a los Clippers, que lograron 17 de 41 desde larga distancia. Los Angeles tuvo 21 pérdidas de balón que el Heat convirtió en 37 puntos.

Miami lideraba 120-116 después de dos tiros libres de Adebayo con 56 segundos restantes. Adebayo falló un tiro dentro con 26 segundos por jugar y Harden embocó un triple en el otro extremo con 20 segundos restantes para acercar a los Clippers a un punto.

Los Clippers tuvieron la oportunidad de ganar, pero Leonard falló un triple de 26 pies al sonar la bocina.

Los Clippers estuvieron detrás por hasta 13 puntos en el tercer cuarto antes de empatar 105-105 con 9:55 restantes gracias a un triple del veterano Chris Paul.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes