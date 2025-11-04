Rescatistas en Nepal buscan los cuerpos de siete montañeros tras un alud mortal

Los rescatistas excavaban el martes entre el hielo y la nieve en una montaña en Nepal para recuperar los cuerpos de siete escaladores que murieron por en un alud el día anterior, dijeron las autoridades.

Una avalancha golpeó el lunes por la mañana el campamento base en el monte Yalung Ri, ubicado a 4.900 metros (16.070 pies) de altitud. Las tormentas de nieve impidieron que los rescatistas llegaran al lugar ese día.

La mejora del clima permitió que un helicóptero llegara al campamento base el martes y los rescatistas pudieron comenzar a remover la nieve y el hielo.

El jefe de policía del distrito de Dolkha, Gyan Kumar Mahato, dijo que cuatro escaladores que resultaron heridos en la avalancha fueron rescatados por el helicóptero y trasladados a la capital, Katmandú, para recibir tratamiento.

Entre los fallecidos se encontraban dos guías de montaña nepaleses, pero la identidad de los otros cinco aún no estaba clara. Mahato dijo que es probable que uno de ellos sea un ciudadano francés.

Al menos tres cuerpos fueron sacados de la nieve el martes por la tarde, afirmó.

El Monte Yalung Ri es un pico de 5.600 metros (18.370 pies), considerado adecuado para escaladores principiantes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.