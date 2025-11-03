La tabla de la Champions muestra a la élite rica arriba antes de PSG-Bayern y Liverpool-Real Madrid

Parece que los principales equipos de Europa finalmente le han tomado el apunte al nuevo formato de la Liga de Campeones.

Las posiciones se ven muy diferentes al entrar en la cuarta fecha de la fase de liga en comparación con hace un año, cuando debutó el nuevo formato de 36 equipos y los resultados eran menos predecibles.

La parte superior de la tabla de cara a los partidos del martes es un compendio de equipos invictos y de altos ingresos liderados por el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, que se enfrentan el martes en el partido más destacado en el Parque de los Príncipes.

Un segundo gran enfrentamiento —el quinto Real Madrid contra el décimo Liverpool— también abre ligeramente la puerta para que los equipos fuera de las cinco grandes ligas puedan ganar terreno.

El primer equipo fuera de la élite adinerada es el Sporting Lisboa, empatado en el 11mo puesto antes de visitar a Juventus. Qarabag, como 13ro, es el conjunto de menor jerarquía que mejor marcha y recibirá a Chelsea.

Algunos equipos históricos penaron en su primer intento con el formato ampliado de ocho partidos que ofrece una gama más amplia de oponentes.

Después de tres rondas el año pasado, Aston Villa estaba en la cima de la clasificación de la liga tras regresar a la competición por primera vez en 41 años, y el desconocido club francés Brest estaba en quinto. Ninguno se clasificó para esta edición. El Sporting ocupaba el octavo lugar —que da acceso directo a los octavos de final— antes de que el entonces entrenador Ruben Amorim llevara a su equipo a vencer 4-1 al Manchester City el pasado 5 de noviembre.

Hace un año, el PSG estaba en el puesto 19 y arriesgó la eliminación en la última jornada. El Madrid estaba en el puesto 12 tras perder en Lille, mientras que el Bayern estaba sorprendentemente en el puesto 23 después de derrotas consecutivas de visita al Villa y el Barcelona.

Hoy, PSG, Bayern y Real Madrid igualan a Arsenal e Inter de Milán con tres victorias consecutivas. Esos cinco han combinado para anotar 52 goles y conceder solo seis hasta ahora.

Revancha de alto perfil

PSG-Bayern y Liverpool-Real Madrid también fueron encuentros de la pasada edición, en la quinta fecha.

Entonces, el PSG no parecía un futuro campeón al perder 1-0 en Múnich. Ousmane Dembélé, futuro ganador del Balón de Oro, fue expulsado semanas después de haber sido dejado fuera en una derrota ante Arsenal. Aun así, eso fue antes de que Désiré Doué, ahora lesionado nuevamente, se estableciera en el equipo y Khvicha Kvaratskhelia llegara en enero desde Napoli.

Si el PSG ha impresionado esta temporada —liderando la liga francesa con una derrota en sus 15 partidos en todas las competiciones— el Bayern presume de una notable racha de 15 victorias consecutivas, impulsado por Harry Kane como autor de 22 de los 54 goles del equipo.

Hace un año, Liverpool estaba en forma imponente. La victoria 2-0 en Anfield dejó al Real Madrid con su tercera derrota en cinco partidos de la Liga de Campeones al inicio de la era Kylian Mbappé.

Ahora, es el Madrid con una clara ventaja en su liga doméstica con Mbappé anotando a place. El triunfo de Liverpool sobre el Villa el sábado fue su primera en Inglaterra en más de un mes.

Un subtrama intrigante será la reacción de los hinchas de Liverpool al regreso de Trent Alexander-Arnold, su favorito local en las últimas ocho temporadas.

Goles esperados

El Estadio Diego Armando Maradona es un buen lugar para comenzar a buscar goles en uno de los primeros partidos del martes.

Napoli regresa a casa después de ser apaleado 6-2 de visita a PSV Eindhoven hace dos semanas. Eintracht Frankfurt ha sido un equipo intermitente esta temporada con los tres partidos de la Liga de Campeones saldados con un marcador 5-1.

Eintracht arrasó a Galatasaray con ese marcador antes de sufrir severas derrotas en el feudo del Atlético de Madrid y en casa contra Liverpool.

Debería haber al menos más goles que fanáticos de Eintracht en el estadio. Las autoridades de la ciudad italiana prohibieron al club alemán vender entradas a sus hinchas para prevenir problemas de público.

Haaland vs. Dortmund

Erling Haaland lleva 26 goles anotados para Manchester City y Noruega esta temporada, y el desafío ahora recae en su antiguo club, el Borussia Dortmund.

El City ha ganado las últimas 12 veces que recibió a equipos alemanes en la Liga de Campeones desde 2014, incluyendo un 2-1 contra el Dortmund en septiembre de 2022 en un partido decidido por el acrobático remate de volea de Haaland desde lo alto del suelo.

Bélgica golpeada

Los clubes belgas parecían dispuesto a superar las expectativas esta temporada después de las resonantes victorias en el día inaugural para Union Saint-Gilloise (3-1 en PSV) y el Club Brujas (4-1 sobre Mónaco).

Cada uno ha tenido derrotas consecutivas desde entonces. El debutante Union perdió 4-0 dos veces como local.

No la tendrán fácil esta semana contra oponentes españoles. El Union visita al Atlético el martes y Brujas recibe al Barcelona el miércoles.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes