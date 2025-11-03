Nuevo técnico lleva a Genoa a su primera victoria de la temporada en la Serie A

Genoa logró su primera victoria de la temporada al vencer el lunes 2-1 a Sassuolo gracias a un gol de último minuto y que lo sacó del fondo de la Serie A.

Fue particularmente gratificante para el técnico interino Roberto Murgita, quien reemplazó a Patrick Vieira después de que el otrora mediocampista de Arsenal y de la selección de Francia fuera despedido la semana pasada.

Con su primera victoria en la liga italiana desde mayo, Genoa subió al 18vo lugar en la tabla de 20 equipos, un punto por delante de Verona y dos por encima del colista Fiorentina.

Los visitantes se adelantaron en la visita a Sassuolo en un tiro de esquina. El despeje del arquero Arijanet Murić quedó a los pies de Ruslan Malinovskyi, quien clavó un magnífico disparo al ángulo superior desde unos 25 metros.

Domenico Berardi igualó para Sassuolo dos minutos después del descanso, pero el cabezazo de Leo Østigård en el tiempo de descuento desató escenas de júbilo en el banquillo de Genoa.

Sassuolo marcha en el 11mo puesto.

