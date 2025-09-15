España avanza a los cuartos de final de la Copa Davis; Estados Unidos eliminado

España remontó un 2-0 en contra frente a Dinamarca el domingo para ganar 3-2 y clasificarse para meterse entre los ocho mejores de la Copa Davis, pero no hubo tal remontada para Australia, que perdió 3-2 ante Bélgica.

Chequia superó a Taylor Fritz y a Estados Unidos el sábado al remontar un partido en contra para ganar 3-2 en Florida.

España, sin el número uno Carlos Alcaraz, había perdido los dos primeros partidos y también se encontró un set abajo en el dobles antes de que Jaume Munar y Pedro Martínez vencieran a August Holmgren y Johannes Ingildsen 1-6, 6-3, 6-2 para mantener a los anfitriones con vida en Marbella.

Martínez también enfrentó un punto de partido —que le habría dado el pase a Dinamarca— en el primer partido de individuales inversos antes de lograr una victoria de 6-1, 4-6, 7-6 (3) sobre Holger Rune.

Pablo Carreño Busta luego venció a Elmer Møller 6-2, 6-3 para llevar a España a la victoria desde un 0-2 en contra por primera vez en su historia.

Australia también había remontado desde un 2-0 en contra después de que Alex de Minaur derrotara a Zizou Bergs 6-2, 7-5 para forzar un desempate, tras una tensa victoria de 6-7 (7), 6-3, 6-4 para Rinky Hijikata y Jordan Thompson en el dobles contra Sander Gille y Joran Vliegen.

Pero el número 91 del mundo, Raphaël Collignon, respaldó su victoria sobre el octavo clasificado De Minaur el día anterior al imponerse contra Aleksandar Vukic 6-7 (5), 6-2, 6-3.

Entrando en el segundo día en Delray Beach con el empate a 1-1, la pareja de Estados Unidos Rajeev Ram y Austin Krajicek aseguró un ajustado partido de dobles contra Tomas Machac y Jakub Mensik 7-6 (6), 5-7, 6-4.

Jiri Lehecka luego empató la serie con una victoria de 6-4, 3-6, 6-4 sobre el quinto clasificado Fritz, antes de que Mensik pasara por encima de Frances Tiafoe 6-1, 6-4 para sellar el empate para los checos.

También el sábado, Argentina, Austria y Francia se unieron a Alemania para asegurar su lugar en las Finales en Bolonia con victorias sobre los Países Bajos, Hungría, Croacia y Japón, respectivamente.

Italia, campeona defensora en dos ocasiones, se clasifica para la ronda final en noviembre como anfitriona.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.