Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

España avanza a los cuartos de final de la Copa Davis; Estados Unidos eliminado

AP Noticias
Domingo, 14 de septiembre de 2025 21:42 EDT
COPA DAVIS
COPA DAVIS (AP)

España remontó un 2-0 en contra frente a Dinamarca el domingo para ganar 3-2 y clasificarse para meterse entre los ocho mejores de la Copa Davis, pero no hubo tal remontada para Australia, que perdió 3-2 ante Bélgica.

Chequia superó a Taylor Fritz y a Estados Unidos el sábado al remontar un partido en contra para ganar 3-2 en Florida.

España, sin el número uno Carlos Alcaraz, había perdido los dos primeros partidos y también se encontró un set abajo en el dobles antes de que Jaume Munar y Pedro Martínez vencieran a August Holmgren y Johannes Ingildsen 1-6, 6-3, 6-2 para mantener a los anfitriones con vida en Marbella.

Martínez también enfrentó un punto de partido —que le habría dado el pase a Dinamarca— en el primer partido de individuales inversos antes de lograr una victoria de 6-1, 4-6, 7-6 (3) sobre Holger Rune.

Pablo Carreño Busta luego venció a Elmer Møller 6-2, 6-3 para llevar a España a la victoria desde un 0-2 en contra por primera vez en su historia.

Relacionados

Australia también había remontado desde un 2-0 en contra después de que Alex de Minaur derrotara a Zizou Bergs 6-2, 7-5 para forzar un desempate, tras una tensa victoria de 6-7 (7), 6-3, 6-4 para Rinky Hijikata y Jordan Thompson en el dobles contra Sander Gille y Joran Vliegen.

Pero el número 91 del mundo, Raphaël Collignon, respaldó su victoria sobre el octavo clasificado De Minaur el día anterior al imponerse contra Aleksandar Vukic 6-7 (5), 6-2, 6-3.

Entrando en el segundo día en Delray Beach con el empate a 1-1, la pareja de Estados Unidos Rajeev Ram y Austin Krajicek aseguró un ajustado partido de dobles contra Tomas Machac y Jakub Mensik 7-6 (6), 5-7, 6-4.

Jiri Lehecka luego empató la serie con una victoria de 6-4, 3-6, 6-4 sobre el quinto clasificado Fritz, antes de que Mensik pasara por encima de Frances Tiafoe 6-1, 6-4 para sellar el empate para los checos.

También el sábado, Argentina, Austria y Francia se unieron a Alemania para asegurar su lugar en las Finales en Bolonia con victorias sobre los Países Bajos, Hungría, Croacia y Japón, respectivamente.

Italia, campeona defensora en dos ocasiones, se clasifica para la ronda final en noviembre como anfitriona.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in