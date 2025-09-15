Joe Burrow de Bengals sale con muletas y bota tras lesión en el pie en victoria ante Jaguars

Joe Burrow salió del vestuario de los Bengals con muletas y una bota en su pie izquierdo después de lesionarse el dedo gordo del pie durante el segundo cuarto de la victoria de Cincinnati por 31-27 sobre los Jaguars de Jacksonville el domingo.

Burrow no estuvo disponible para entrevistas después del partido, y el entrenador Zac Taylor tampoco tuvo una actualización sobre la condición de su quarterback franquicia, lo que dejó poca tranquilidad a los fanáticos de los Bengals preocupados por jugador estrella.

"Tuvimos un juego tan reñido que no tengo toda la información en este momento", señaló Taylor.

Burrow fue derribado por el tackle defensivo de los Jaguars, Arik Armstead, con una pérdida de cinco yardas en yarda 35 de los Bengals con 9:02 restantes en la primera mitad. Fue la segunda vez que Burrow fue derribado en el juego.

El mariscal de campo se dirigió a la carpa médica a un costado del campo. Salió y caminó brevemente con una cojera antes de dirigirse al vestuario.

“Es difícil en este momento. Vamos a estar bien. Es un tipo fuerte. Esperamos ver cuáles son los resultados”, dijo el wide receiver Tee Higgins.

Jake Browning entró por Burrow y llevó a los Bengals a su primer inicio de 2-0 desde 2018. Browning completó 21 de 32 pases para 241 yardas con dos touchdowns y tres intercepciones.

Browning anotó el touchdown de la ventaja con 18 segundos restantes en un salto de uno yarda.

“Él dijo, ‘Buen trabajo’. Estaba lidiando con la lesión, así que fue breve”, dijo Browning sobre su conversación posterior al juego con Burrow.

Burrow, quien lideró la liga la temporada pasada con 4.918 yardas y 43 pases de touchdown, ha tenido algunas lesiones serias en sus seis años de carrera. Una lesión de rodilla en su temporada de novato en 2020 le costó seis juegos, y una lesión de muñeca en 2023 lo dejó fuera de los últimos siete partidos.

Burrow completó siete de 13 pases para 76 yardas y un pase de touchdown de cuatro yardas a Ja'Marr Chase contra los Jaguars.

La lesión de Burrow llega en un momento inoportuno para los Bengals, que jugarán en Minnesota la próxima semana para comenzar una serie de cinco oponentes consecutivos que llegaron a los playoffs el año pasado.