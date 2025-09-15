El lanzador de los Cerveceros José Quintana se somete a una resonancia tras lesión

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, José Quintana, se lesionó la pantorrilla al final de su aparición de cuatro entradas en la derrota del domingo 3-2 ante los Cardenales de San Luis.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, dijo después del juego que el zurdo de 36 años había salido con protección en el pie y estaba sometiéndose a una resonancia magnética.

"Eso es alarmante, con lo lesionados que ya estamos en el bullpen y en el montículo", expresó Murphy. "Es desafortunado".

Murphy comentó que la lesión ocurrió cuando Quintana terminó la cuarta entrada retirando a José Fermín con un rodado al lado derecho del cuadro.

El rodado de Fermín rebotó en el primera base Jake Bauers cerca de la línea y se dirigió hacia territorio de foul. Bauers persiguió la pelota y lanzó a Quintana, quien había corrido desde el montículo para cubrir la primera base en la jugada.

Los Cerveceros consiguieron el out, pero Quintana aparentemente se lesionó mientras se dirigía a la primera base.

Quintana ha tenido un récord de 11-7 con un promedio de carreras limpias de 3.96 en 24 aperturas este año. La temporada pasada, tuvo un récord de 10-10 con un promedio de 3.75 de efectividad para los Mets de Nueva York.

Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, aseguraron un puesto en los playoffs el sábado, convirtiéndose en el primer equipo de las mayores en hacerlo. Su lista de lanzadores en la lista de lesionados incluye al cerrador All-Star Trevor Megill, Logan Henderson, DL Hall, Shelby Miller y Nick Mears.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.