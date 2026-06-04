En su "último tango", Messi busca guiar Argentina al bicampeonato en Mundial

La última participación de Argentina en un Mundial organizado por Estados Unidos todavía es una espina clavada en el corazón de muchos argentinos.

El 25 de junio de 1994, la leyenda Diego Maradona disputaba su último partido de una Copa del Mundo con la casaca albiceleste en un suburbio de Boston antes de someterse a un control antidopaje que derivaría en su exclusión inmediata del certamen y en una dura sanción.

Como a un hijo descarriado al que se le perdonan todas sus inconductas, los fanáticos prefirieron creer en teorías conspirativas de la FIFA y mantuvieron su devoción incondicional por el Diez, que falleció en 2020.

Treinta y dos años después, su heredero futbolístico Lionel Messi tendrá su “último baile” con la selección, también en suelo estadounidense, pero con el deseo de un final feliz: retener el trofeo que ganó en Qatar 2022.

Con casi 39 años y un físico que da señales de agotamiento, el astro argentino disputará su sexto Mundial, marca inédita en la historia del fútbol. Su némesis Cristiano Ronaldo, de 41 años, y el arquero mexicano Guillermo Ochoa van por el mismo récord en el certamen también co-organizado por México y Canadá.

“Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, declaró el capitán de Argentina y ocho veces elegido Balón de Oro al periodista argentino Joaquín “Pollo” Álvarez en una entrevista en YouTube. “Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también”.

El capitán de Argentina se entrenó diferencia en el campamento base del equipo en Kansas City esta semana.

La Albiceleste, también campeón en 1978 y 1986, debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City por el Grupo J. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y a Jordania el 27 de junio en el mismo escenario.

“Me gusta pensar que va a seguir jugando porque sino te pones triste, como pasó con Diego (Maradona)”, reflexionó el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, en una entrevista al sitio web de la CONMEBOL. “Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol y pensar que no van a jugar más, no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”.

Hambre intacto, físicos al límite

Para buscar el bicampeonato mundial, objetivo que ninguna selección ha podido cumplir desde Brasil en 1962, Scaloni apuesta a 17 de los 26 campeones del mundo, pese a que varios no llegan en la mejor condición física.

“¿Por qué cambiarlos si no lo merecen? Hemos sido siempre sinceros con ellos. Los chicos que están hoy no nos han demostrado no querer estar. Y segundo, no bajaron el nivel”, explicó Scaloni al canal DSports.

Con la base de Qatar, Argentina fue bicampeón de la Copa América en 2024 y transitó sin turbulencias la clasificación sudamericana. La experiencia es un valor que la Albiceleste intentará hacer pesar en el gran escenario.

Pero varios titulares arrastran lesiones de distinta consideración y físicos desgastados por una mayor carga de partidos jugados antes de la última Copa del Mundo (un promedio de 47 contra 34), lo cual podría mermar el rendimiento teniendo en cuenta que en esta edición se disputarán más compromisos bajo altas temperaturas.

Messi, con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a retirarse de su último partido con el Inter Miami antes de la pausa por el Mundial, es el más importante entre los jugadores averiados antes del debut en Kansas City.

“A todos nos hubiese gustado que Messi llegue sin ningún tipo de problema, pero no es así. No sólo con él, la mayoría de los jugadores todavía no están del todo recuperados”, admitió el estratega.

Es difícil pensar que Messi pueda tener el mismo rodaje que hace cuatro años, cuando jugó completos los siete partidos del campeonato mundial. La Albiceleste, sin embargo, ha logrado buenos rendimientos sin su as en la cancha, como la goleada 4-1 sobre Brasil en las últimas eliminatorias.

La nómina de lesionados también incluye al arquero Emiliano Martínez, héroe en dos definiciones por penales en 2022, incluida la final ante Francia, quien sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha durante la final de la Liga Europa atajando para el Aston Villa.

El zaguero Cristian “Cuti” Romero, caudillo de la defensa, está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para el Tottenham. No juega desde entonces.

Los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que se alternan en el puesto, arrastran lesiones musculares de distinto grado, al igual que el mediocampista Leandro Paredes.

En tanto que los volantes Alexis Mac Allister, del Liverpool, y Enzo Fernández, figura del Chelsea, son los futbolistas argentinos con más presencias en la última temporada, con 55 y 54 partidos, respectivamente.

El factor Di María, la madurez de Álvarez y los sucesores

Scaloni llega al Mundial sin reemplazante definido para Ángel Di María, el extremo que fue determinante en las últimas conquistas y que se retiró del seleccionado en 2024.

“Imposible llenar el lugar de Di María. Él y Messi son irremplazables”, se sinceró el entrenador.

Nicolás González y Thiago Almada, ambos del Atlético de Madrid, no lograron adueñarse del puesto. Problemas musculares el primero y falta de continuidad el segundo ponen suspenso a su presencia en el once del Mundial.

En cambio, el atacante Julián Álvarez está en la plenitud de su carrera tras su irrupción estelar en Qatar y se perfila como la llave ofensiva de la “Scaloneta”, mientras Barcelona, Arsenal y PSG se lo disputan para la próxima temporada.

Luego del tropiezo ante Arabia Saudi en el debut mundialista de 2022, Scaloni le cambió la cara al equipo con los ingresos de los entonces novatos Fernández, Mac Allister y el propio Álvarez, que le imprimieron intensidad y gol al luego campeón.

Los debutantes mundialistas que buscan tomar la posta son el polifuncional volante Valentín Barco, flamante fichaje del Chelsea; y los delanteros Nicolás Paz, figura del Como de Italia que acaba de conseguir una histórica clasificación a la próxima Liga de Campeones, y Juan Manuel López, goleador del Palmeiras.

La mesura de Messi

“Hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, advirtió Messi, el futbolista con más partidos disputados en la historia de los mundiales (26) y máximo anotador argentino en la historia del torneo (13), tres menos que el alemán Miroslav Klose, dueño de la marca con 16 dianas.

Según el Diez, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Brasil y hasta la Portugal de Cristiano son los seleccionados que pueden interponerse en el objetivo del bicampeonato.

A pesar los contratiempos físicos, el crédito para los vigentes campeones está abierto. Y tal como reza la letra del nuevo himno de los hinchada argentina, la ilusión es ganar la cuarta estrella “por el Diego y por la última de Leo”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa