El regreso de Serena Williams al tenis comienza con la doblista de 19 años Victoria Mboko

Serena Williams hará su esperado regreso al tenis profesional al jugar dobles junto a una compañera 25 años menor.

Victoria Mboko, la canadiense de 19 años ubicada en el puesto número 9, reveló el jueves que tendría el “honor” de jugar con Williams, de 44 años, como invitadas con wild card en el Queen’s Club la próxima semana.

Ambas practicaron el jueves en las canchas de césped del oeste de Londres, y se vio a Williams golpeando pelotas con una blusa morada y pantalones blancos.

“La reina ha vuelto”, escribió Mboko en una publicación en Instagram junto a una foto en la que aparece de pie al lado de Williams.

“Es un honor compartir la cancha con una de las mejores atletas de todos los tiempos esta semana. ¡Me entusiasma aún más jugar dobles juntas! El tenis es bastante especial”, añadió Mboko.

“De verdad la admiro. Quiero decir, el hecho de que ella siquiera me conozca es muy emocionante”, dijo Mboko sobre Williams en el Abierto de Francia la semana pasada.

Williams, campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales, se alejó del tenis en 2022. Aún no ha dicho si planea jugar en Wimbledon o en el Abierto de Estados Unidos en 2026.

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