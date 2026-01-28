Evan Mobley de los Cavaliers queda fuera de 1 a 3 semanas por lesión de pantorrilla

El alero de los Cavaliers, Evan Mobley, estará fuera de actividad por segunda vez esta temporada debido a una distensión en la pantorrilla izquierda, informó el martes el equipo.

El actual Jugador Defensivo del Año se perdería de una a tres semanas.

Mobley sufrió la lesión el lunes, durante la victoria por 114-98 sobre el Magic de Orlando. Sintió rigidez en la pantorrilla después del partido y una resonancia magnética realizada el martes reveló la distensión.

Mobley se perdió cinco partidos en diciembre debido a una distensión de primer grado en la pantorrilla. Está en su quinto año en la liga promediando 17,9 puntos y 8,8 rebotes en 40 partidos.

Cleveland entra al encuentro de este miércoles por la noche contra LeBron James y los Lakers de Los Ángeles en su segunda racha de cuatro victorias consecutivas de la temporada y está ocho juegos por encima del .500 con un récord de 28-20, su más alto de la campaña.

Después de recibir el miércoles a los Lakers, los Cavs tendrán cinco encuentros de visita, su gira más larga de la temporada.

Mobley registró su bloqueo número 500 el lunes por la noche, convirtiéndose en el jugador más joven de los Cavs en alcanzar ese hito, a los 24 años. Es el segundo en la liga en tapas esta temporada, promediando 2,0 por partido.

