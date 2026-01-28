Stay up to date with notifications from The Independent

Marineros adquieren al receptor venezolano Jhonny Pereda de los Mellizos

Los Marineros de Seattle han adquirido al receptor Jhonny Pereda, procedente de los Mellizos de Minnesota, a cambio de dinero en efectivo.

Seattle anunció que había adquirido al venezolano Pereda y dado de baja al lanzador derecho Jackson Kowar el martes.

Minnesota dio de baja a Pereda el viernes.

Pereda, de 29 años, bateó para .246 con un embasado de .325, sin jonrones y con cuatro carreras impulsadas en 28 juegos con los Atléticos y los Mellizos la temporada pasada.

Kowar, de 29 años, tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 4.24 en 15 relevos con Seattle.

AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB

