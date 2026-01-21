El repunte de Andruw Jones y el despegue de Félix Hernández marcan votación del Salón de la Fama

A la mañana siguiente de revelarse los resultados de la votación 2026 del Salón de la Fama del béisbol, el asombro percutía por el extraordinario impulso que catapultó a Andruw Jones convertirse en el primer jugador nacido en Curazo en tener una placa de miembro en Cooperstown.

En 2018, su primer año de eligibilidad en la papeleta, Jones recibió apenas un 7,3% de apoyo. No fue hasta 2023 cuando alcanzó la mitad con un 58,1% y se quedó corto por 35 votos el año pasado. En la penúltima de sus 10 oportunidades, finalmente logró exceder el umbral del 75%, alcanzando un 78.4%.

El repunte de Jones en los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América es inédito. Ese porcentaje de 2018 representa la cifra más baja obtenida por un jugador en su primer año de elegibilidad para eventualmente ser elegido.

“En el primer año, muchos de mis amigos me dijeron que había sobrevivido con lo justo, estás aguantando a duras", señaló Jones la noche del martes tras el anuncio de los resultados.

Más allá de la elección de Jones y Carlos Beltrán, el sexto puertorriqueño que entra al Salón de la Fama, la votación de la BBWAA dejó otros aspectos sobresalientes.

El despegue del Rey Félix

Por ejemplo, Félix Hernández tiene que estar muy agradecido por la expansión del universo de votantes en la organización.

Una década y media después que el “Rey Félix” desbarató el orden establecido a la hora de votar por el premio Cy Young, el derecho venezolano podría hacer algo similar para tener una placa en Cooperstown. En 2010, Hernández fue proclamado como el mejor lanzador de la Liga Americana con una marca de 13-12, dejando en segundo plano la cuenta de victorias como criterio determinante.

En su carrera de 15 temporadas en las mayores, Hernández apenas acumuló 169 victorias. Exprimido por los Marineros de Seattle, dejó de ser un pitcher dominante al cumplir los 30 años.

Hernández acaba de registrar un incremento colosal en sus votos, de 20,6 en 2025 —su primer año en la papeleta— a un 46,1%.

Según Ryan Thibodaux, quien administra un rastreador de boletas publicadas antes del anuncio de los resultados de cada año, se trató del incremento más grande de un candidato de un año a otro desde 1967. Su aumento en porcentaje superó por poco lo logrado por el también venezolano Luis Aparicio (1982-83), quien eventualmente fue elegido en 1984.

La más reciente votación de la BBWAA incorporó el volumen más amplio de participantes en décadas, más que nada por la presencia de escritores de la web oficial de MLB y otros de medios digitales.

Thibodaux mencionó que hay un total de 51 votantes debutantes y que de los 39 que publicaron su voto con anticipación, 30 anotaron a Hernández para un 76,9%.

“¡Los votantes debutantes por su cuenta hubieran elegido a Félix!”, destacó Thibodaux

Los que vienen

Buster Posey está muy ocupado en intentar construir un equipo competitivo como presidente de operaciones de béisbol para los Gigantes de San Francisco, uno que pueda hacerle sombra a la maquinaria de los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones vigentes de la Serie Mundial.

Dentro de 11 meses, los escritores evaluarán su trayectoria como receptor en las Grandes Ligas.

Posey es el nombre más destacado entre los que debutarán en la papeleta Salón de la Fama de 2027, y es posible que salga elegido a las primeras de cambio.

Siete veces All-Star, Posey fue pieza fundamental de los equipos de los Gigantes que conquistaron tres títulos de la Serie Mundial. También fue campeón de bateo y MVP de la Liga Nacional en 2012, además de un Guante de Oro en 2016, quebrando la supremacía de Yadier Molina.

La posición de receptor puede ser difícil de predecir cuando se trata de votaciones para el Salón, pero Joe Mauer lo logró hace dos años en su primera oportunidad.

“Recuerdo haber hecho como una encuesta antes de que saliera esa boleta, sólo para medir lo que la gente pensaba que sucedería con Mauer, y los resultados estaban por todos lados”, comentó Thibodaux. "Algunas personas pensaban que obtendría como el 20% y otras pensaban que sería elegido. Creo que la sensación con Posey, tal vez un poco por Mauer, es que muy bien podría entrar en la primera boleta".

Auge de lanzadores

El voto de Andy Pettitte saltó del 27,9% al 48.5% este año. A diferencia de Hernández que tiene ocho oportunidades adicionales para llegar al umbral, el margen de Pettitte se restringe a sólo dos años más en la papeleta.

En años recientes, los votantes se han mostrado abiertos a apoyar a los mejores lanzadores abridores en la boleta. CC Sabathia fue elegido en su primera oportunidad el año pasado. Y Cole Hamels acaba debutar con un 23,8%.

Los que repiten

El candidato con más votos que no alcanzó el 75% este año fue el segunda base Chase Utley, del 39,8% al 59,1%. Fue su tercer año en la papeleta.

Quizás acompañe a Posey en la ceremonia del año próximo. Tal vez deberá esperar a 2028, el año en el que Albert Pujols aparecerá por última vez. Pero el avance Utley es sostenido.

Última oportunidad

Apenas un jugador estará en su décimo año en la papeleta de 2027. Ese es Omar Vizquel, quien recibió un 18.4% de aprobación este año.

El habilidoso campocorto venezolano llegó a alcanzar el 52,6% en 2020, pero fue acusado de violencia doméstica por su exesposa y su apoyo se desmoronó. También fue demandado por acusaciones de acoso sexual por un ex recogepelotas de ligas menores.

