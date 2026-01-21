Doncic logra triple-doble y Lakers vencen a diezmados Nuggets, 115-107

Luka Doncic totalizó 38 puntos, 13 rebotes y diez asistencias, y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron para vencer el martes 115-107 a los Nuggets de Denver.

LeBron James, quien no fue votado como titular del Juego de Estrellas por primera vez desde su temporada de novato, anotó 19 puntos para Los Angeles, que jugó la segunda mitad sin el pívot Deandre Ayton debido a una lesión en el ojo izquierdo.

Jamal Murray anotó 26 de sus 28 puntos en la primera mitad para Denver y añadió 11 asistencias, pero sólo encestó uno de cinco disparos en la segunda mitad.

El esquinero de los Broncos de Denver, Patrick Surtain II, estaba sentado al lado de la cancha. Bajo su mirada, los Nuggets, con varias bajas, tomaron una delantera de 16 puntos en el tercer cuarto a pesar de la ausencia de cuatro jugadores de rotación, incluido Nikola Jokic, quien se ha perdido los últimos 12 compromisos por una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Aaron Gordon y Peyton Watson anotaron 18 cada uno por los Nuggets.

Un juego cerrado se sumó a la incipiente rivalidad que comenzó en las finales de la Conferencia Oeste de 2023, cuando Denver barrió a los Lakers en su camino al título de la NBA.

Parecía que los Nuggets se llevarían otra victoria después de tomar una ventaja de 13 puntos en el primer cuarto y tener un buen cierre en el segundo cuarto.

Pero los Lakers empataron temprano en el cuarto periodo y tomaron su primera ventaja con dos tiros libres de Doncic con 6:42minutos restantes durante una racha de 16-0 que convirtió un déficit de dos puntos en una ventaja de 108-96.

