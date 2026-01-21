Carlos Alcaraz, la estrella del tenis mundial, compartió recientemente un encuentro inesperado con el legendario Roger Federer en un campo de golf, una experiencia que, según el español, fue tal como esperaba.

Alcaraz reveló que el swing de Federer es "tan bonito como su tenis", destacando la elegancia innata del suizo.

"Todo lo que hace, lo hace con estilo", comentó Alcaraz sobre Federer, quien se retiró del tenis profesional. El joven de 22 años añadió con asombro: "Lleva jugando dos años y su nivel es realmente, realmente bueno". Con una sonrisa, Alcaraz admitió su derrota en el campo: "He estado jugando cinco y me ganó. ¡Duele, sí!".

Esta anécdota surgió durante una entrevista a pie de cancha, tras la contundente victoria de Alcaraz, número uno del mundo, sobre Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3, 6-2 en la segunda ronda del primer Grand Slam del año.

Fue otro paso más cerca de su objetivo de ser el jugador más joven en completar un Grand Slam en individuales masculinos, es decir, una colección completa de los cuatro grandes trofeos del tenis.

Eso es algo que Federer, quien regresó al Abierto de Australia con su familia en una muy tardía gira de despedida, tuvo que esperar siete años para lograr después de ganar el primero de sus 20 grandes.

Alcaraz ya tiene seis: dos en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, y necesita el título australiano para su Slam personal. Nunca ha pasado de los cuartos de final en el Melbourne Park.

Jannik Sinner, su principal rival, ha ganado los dos últimos títulos australianos. La pareja se ha repartidos los últimos ocho grandes de manera equitativa entre ellos, en una rivalidad ahora conocida como “Sincaraz”.

Por lo tanto, no es de extrañar que Alcaraz esté buscando a algunos de los grandes del tenis, como Federer y otros, para encontrar formas de marcar diferencia.

Ha estado mejorando áreas de su juego, particularmente el saque, que ahora se parece mucho al de Novak Djokovic. Tanto es así que Djokovic, quien ha ganado 10 de sus 24 grandes en Melbourne Park, lo ha notado.

Con Djokovic y Sinner, el número dos del mundo, en el lado opuesto del cuadro, Alcaraz puede observarlos en sus días libres en Melbourne. Y esos, por ahora, no involucran otras distracciones deportivas.

“Siempre hay tiempo para jugar al golf. Intentamos aprovechar los días libres”, dijo Alcaraz. “Pero el campo de golf me está esperando, eso lo sé”.