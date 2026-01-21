Bo Bichette y los Mets cierran contrato de 126 millones de dólares por 3 años

Bo Bichette y los Mets de Nueva York formalizaron su contrato de tres años y 126 millones de dólares el martes por la noche.

Bichette, campocorto dos veces elegido al Juego de Estrellas con los Azulejos de Toronto, se moverá a la tercera base con los Mets, que tienen al boricua Francisco Lindor como campocorto. Bichette nunca ha jugado un encuentro profesional en la esquina caliente.

El equipo lo presentará este miércoles durante una conferencia de prensa en el Citi Field.

“A lo largo de su carrera, Bo se ha distinguido como uno de los mejores bateadores puros diestros en el béisbol”, recalcó David Stearns, presidente de operaciones deportivas de los Mets, en un comunicado de prensa mediante el que anunció el acuerdo.

"Posee la rara combinación de habilidades de bateo de élite y poder que impactará nuestra alineación. Más allá de sus habilidades en el campo, Bo se ha ganado la reputación de ser uno de los competidores más intensos en nuestro deporte. Estamos emocionados de agregarlo a nuestro equipo y creemos que encaja muy bien en nuestra organización".

Bichette puede rescindir el acuerdo después de la primera o segunda temporada para convertirse nuevamente en agente libre. Recibiría 47 millones de dólares por un año y 89 millones por dos años.

El acuerdo no contiene dinero diferido y Bichette obtiene una cláusula que impide cualquier canje. Su valor promedio anual de 42 millones de dólares se empata como el sexto más alto en la historia del béisbol.

Es la noticia más reciente en un receso agitado para los Mets, que enfurecieron a los fanáticos al dejar que el popular toletero Pete Alonso y el cerrador estelar Edwin Díaz se fueran en la agencia libre. Stearns también intercambió a otros dos pilares, el jardinero Brandon Nimmo y el versátil veterano Jeff McNeil, ambos jugadores formados en casa.

Nueva York firmó al cerrador Devin Williams con un contrato de tres años y 51 millones de dólares, al infielder dominicano Jorge Polanco con un acuerdo de dos años y 40 millones de dólares, y al relevista Luke Weaver con un contrato de dos años y 22 millones de dólares.

Aunque carece del poder de Alonso, Bichette es un bateador probado con manos rápidas. Les da a los Mets un potente bate derecho para ayudar a complementar al zurdo dominicano Juan Soto.

Sin embargo, debido a su inexperiencia en la tercera base, Bichette se convierte en la última incógnita en el campo para Nueva York, aunque Stearns ha insistido en que el equipo debe mejorar su defensa y está decidido a hacerlo.

Polanco tiene algo de experiencia en las Grandes Ligas en la primera base, donde él y Mark Vientos, anteriormente un tercera base, son los principales candidatos para reemplazar a Alonso.

Bichette bateó para .311 con 18 jonrones, 94 carreras impulsadas y un OPS de .840 en 139 juegos para los Azulejos el año pasado. Conectó un jonrón de tres carreras contra Shohei Ohtani en el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

A finales de la temporada pasada, Bichette se torció la rodilla izquierda el 6 de septiembre, en una colisión con el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, manteniendo al infielder fuera de la alineación hasta la Serie Mundial. Regresó para el primer encuentro contra los Dodgers y jugó en la segunda base por primera vez en seis años.

Bichette lideró la Liga Americana en hits en 2021 y 2022. Terminó segundo en las Grandes Ligas en promedio de bateo la temporada pasada, detrás del toletero de los Yankees, Aaron Judge.

Bichette rechazó una oferta calificada de 22,025,000 dólares de los Azulejos en noviembre, por lo que recibirán una selección adicional en el draft en julio después de la cuarta ronda.

Nueva York pierde su segunda y quinta selecciones más altas en el draft, junto con un millón de dólares en la asignación del fondo de bonificación de firmas internacionales de 2027.

Bichette, quien cumplirá 28 años en marzo, había pasado toda su carrera con los Azulejos desde que lo seleccionaron en la segunda ronda del draft amateur de 2016. Tiene un promedio de bateo de .294 en su carrera con 111 jonrones y un OPS de .806 en 748 juegos de Grandes Ligas.

Es hijo del ex toletero de Grandes Ligas Dante Bichette, un jardinero cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas.

Los escritores de béisbol de AP Ronald Blum y David Brandt y el escritor deportivo de AP Dan Gelston contribuyeron a este informe.

