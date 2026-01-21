Tras otro año de manos vacías, Boca y River encaran con modestia torneo Apertura de Argentina

Sin grandes estridencias en el mercado de transferencias, Boca Juniors y River Plate encaran el torneo Apertura de Argentina que comienza este jueves con la exigencia de poner fin a varias temporadas de vitrinas vacías.

En el semestre previo al comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el país defensor del título repetirá la fórmula de un torneo local con 30 equipos divididos en dos zonas de 15. Los mejores ocho de cada grupo se cruzarán en duelos de eliminación directa hasta definir los dos equipos que disputarán la final en estadio neutral.

A poco más de un mes de la consagración de Estudiantes La Plata en el torneo Clausura, el choque entre Aldosivi y Defensa y Justicia pondrá en marcha el Apertura este jueves.

Las cargas más pesadas vuelven a estar sobre los gigantes Boca y River tras extender en 2025 la sequía de trofeos.

River, que celebró su último título local en 2023, le renovó la confianza a su entrenador Marcelo Gallardo pese a que por primera vez en más de una década no jugará la Copa Libertadores. La dirigencia, sin embargo, le ha puesto un tope al presupuesto para los refuerzos.

Los volantes Fausto Vera, a préstamo, y Aníbal Moreno, procedente de Palmeiras a cambio de 7 millones de dólares, son las únicas caras nuevas del conjunto “millonario”, que debutará el sábado de visitante contra Barracas.

Boca está tan obligado como su clásico rival a romper con una sequía a nivel local que se remonta a 2022. Claro que su atención estará dividida con la Libertadores que volverá a disputar después de dos años de ausencia.

El club boquense confirmó al entrenador interino Claudio Úbeda en el cargo, pero llamativamente no ha contratado nuevos jugadores. Hubo gestiones durante el receso por el extremo colombiano Marino Hinestroza del Atlético Nacional, pero no prosperaron.

Boca recibirá el domingo a Riestra en el estadio La Bombonera.

La nota del mercado de verano la dio el último subcampeón Racing Club con la incorporación a préstamo del mediocampista Valentín Carboni, proveniente del Genoa de Italia. El jugador de 20 años, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, busca continuidad para meterse en el plantel de Argentina que disputará el Mundial.

La Academia visitará el sábado a Gimnasia.

La fecha se completa con: Unión–Platense, Banfield–Huracán, Central Córdoba–Gimnasia de Mendoza, Instituto–Vélez Sarsfield (jueves); San Lorenzo–Lanús, Independiente–Estudiantes, Talleres–Newell’s, Independiente Rivadavia–Atlético Tucumán (viernes); Rosario Central–Belgrano (sábado); Tigre-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos–Sarmiento (domingo).

