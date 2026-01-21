Stay up to date with notifications from The Independent

Mets adquieren al jardinero Luis Robert Jr. en canje con Medias Blancas

Jay Cohen
METS-MEDIAS BLANCAS-CANJE
METS-MEDIAS BLANCAS-CANJE (AP)

Los Mets de Nueva York adquirieron el martes a Luis Robert Jr. en un canje con los Medias Blancas de Chicago para cubrir un vacío en el jardín central.

Nueva York envió al infielder venezolano Luisangel Acuña y al lanzador de ligas menores Truman Pauley con destino a Chicago a cambio de Robert, quien ha lidiado con lesiones e inconsistencia desde una destacada campaña en 2023.

Los Mets habían estado buscando ayuda en los jardines desde que intercambiaron a Brandon Nimmo a los Rangers de Texas por el segunda base Marcus Semien.

Estuvieron interesados en Kyle Tucker antes de que firmara con los Dodgers de Los Ángeles.

___

Relacionados

AP MLB: https://apnews.com/mlb

