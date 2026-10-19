El PSG-Barcelona en la Champions se jugará pese al impacto por la violencia en Francia

El estelar partido de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona se disputará según lo previsto el martes en la capital francesa, confirmó el ministro del Interior de Francia, pese a un fin de semana de protestas empañado por la violencia y los saqueos en todo el país.

Muchos ciudadanos franceses han quedado conmocionados por las imágenes de violencia que han atraído la atención mundial y han puesto de relieve el tenso clima social del país. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó el lunes que ha ordenado a los prefectos imponer toques de queda “muy limitados” y “localizados” en ciudades para evitar más disturbios y saqueos.

La violencia tuvo como objetivo ayuntamientos, otros edificios públicos y cientos de negocios en todo el país, lo que derivó en más de 2.000 detenciones.

El partido del martes entre el PSG y el Barcelona en el Parque de los Príncipes requerirá un sólido despliegue de seguridad, con fuerzas policiales ya tensionadas tras semanas de protestas estudiantiles. La policía de París detuvo a decenas de personas en mayo después de que la violencia interrumpiera las celebraciones por la segunda conquista del PSG del título de la Liga de Campeones y de que un grupo intentara asaltar una comisaría en la capital francesa.

Tras una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que se debatió la posibilidad de cancelar eventos previstos, incluidos partidos de fútbol.

“Pero esto no se aplica al partido de mañana entre el PSG y el FC Barcelona”, afirmó, y añadió que otros encuentros previstos en competiciones europeas esta semana no se verían afectados. Nuñez mencionó el partido entre Lille y Galatasaray programado para el miércoles en la ciudad del norte, donde los saqueadores también vandalizaron tiendas durante el fin de semana.

Nuñez presentó su renuncia el domingo, pero el presidente francés Emmanuel Macron le pidió que se quedara para responder a las necesidades de la policía en una situación de emergencia. Macron instruyó a Nuñez “a tomar todas las medidas necesarias para garantizar plena transparencia sobre los fallos en la planificación y en la recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia”.

Lecornu indicó que más adelante se proporcionarán detalles de las zonas que quedarán bajo toque de queda.

Nuñez reconoció que las autoridades habían “perdido el control” en algunas grandes ciudades el sábado, con cientos de negocios saqueados.

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Sylvie Corbet en París contribuyó a este informe.

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