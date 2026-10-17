Yamal toma protagonismo en la victoria 5-2 del Barcelona ante el Real Betis

Lamine Yamal destacó para el Barcelona en una victoria espectacular el sábado 5-2 en el campo del Real Betis, y el equipo mantuvo inicio perfecto en La Liga antes de su duelo de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Yamal marcó, posiblemente, el mejor gol del día en todas las ligas europeas, pero más tarde fue amonestado tras parecer provocar una tarjeta roja para un jugador rival.

El candidato al Balón de Oro de 19 años anotó el gol de apertura cuando dejó atrás a Facundo Bernal al pasar el pie por encima del balón justo fuera del área, desde donde lo envió al interior del poste lejano a los 10 minutos y se le vio muy satisfecho consigo mismo.

Valentín Gómez respondió para el Betis con un cabezazo, Rodri devolvió la ventaja al Barcelona, y a Giovani Lo Celso le anularon un empate antes del descanso tras la revisión del VAR. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, fue amonestado por sus protestas.

Tras el descanso, Yamal asistió a Gabriel Jesus para el tercer gol del Barça, pero Abde Ezzalzouli respondió para el Betis dos minutos después, cuando Yamal y Bernal chocaron lejos del balón.

Bernal movió la cabeza hacia Yamal, quien cayó al suelo. A Bernal le mostraron la tarjeta roja y a Yamal, la amarilla.

Eric Garcia anotó el cuarto gol del Barcelona poco después, antes de que Dani Olmo completara la cuenta al final.

El Barcelona, que ha ganado cada uno de sus nueve partidos de liga, se enfrenta a continuación al PSG, campeón defensor por segundo año consecutivo, como visitante en la Liga de Campeones el martes.

Álex Baena anotó a los 89 minutos para que el Atlético de Madrid venciera 1-0 al Espanyol como visitante y ampliara la racha ganadora de su equipo a seis partidos en todas las competiciones. El resultado aumentó la presión sobre el entrenador del Espanyol, Manolo González, tras una quinta derrota en nueve partidos para el club, propiedad del estadounidense Alan Pace.

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