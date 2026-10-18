Steelers-Saints en París sigue en pie pese a los disturbios civiles

El partido en París entre los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans sigue programado según lo previsto pese a los disturbios civiles en la capital francesa, informó el domingo la NFL.

Los equipos tienen previsto jugar el próximo domingo en el Stade de France, en lo que sería el primer partido de temporada regular de la NFL en París, donde también se planean actividades para los aficionados al fútbol americano durante la semana.

Se han registrado disturbios y saqueos durante protestas en todo el país contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

“Los preparativos continúan según lo programado para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo”, señaló la liga el domingo en un comunicado.

“Seguimos trabajando estrechamente con las autoridades locales y los socios en todos los asuntos operativos y de seguridad. También estamos proporcionando a los dos clubes actualizaciones periódicas. No ha habido interrupciones ni impacto en las sedes de la liga”, añadió.

Los Saints tenían previsto llegar a París a primera hora del lunes. Los Steelers viajarán más adelante en la semana.

Cientos de manifestantes volvieron a reunirse el domingo en la Plaza de la República en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno mientras las tensiones se intensificaban de forma esporádica en el vecindario.

Adoquines desprendidos y vidrios rotos cubrían la zona. También se reportaron saqueos y daños en otros distritos turísticos y comerciales.

La policía de París informó que 855 personas fueron detenidas en la región de la capital.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó el domingo la “ira” y la “vergüenza” de la población por los disturbios y los saqueos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP