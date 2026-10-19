Elina Svitolina anuncia el fin de su matrimonio con Gael Monfils

Elina Svitolina anunció el lunes el fin de su matrimonio con el también tenista Gael Monfils.

La ucraniana, sexta del ranking, manifestó en una publicación en Instagram que es “lo más difícil que he tenido que compartir”.

Svitolina habló del duro impacto emocional que la guerra en su país tuvo en su bienestar y de cómo Monfils la apoyó para sobrellevar la situación cuando se tomó un descanso del tenis para recuperarse.

“Pero algunas batallas ocurren muy dentro de ti, y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti”, escribió. “Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar el camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio”.

Monfils y Svitolina tienen una hija en común.

“Juntos, construimos una vida hermosa, y se nos dio el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai. Skai siempre será lo primero. Nuestro matrimonio está terminando, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, lado a lado, en cada paso de su vida”, expresó Svitolina.

El fin de su matrimonio podría haber influido en la decisión de Monfils de acabar su carrera un poco antes de lo previsto.

Monfils, de 40 años, que había planeado retirarse al final de la temporada, figura en la lista de la organización antidopaje del deporte entre los jugadores que se han declarado retirados, con su carrera oficialmente terminada desde el 5 de octubre.

Se esperaba ampliamente que el exnúmero 6 del ranking pusiera fin a su carrera ante sus aficionados en casa en el Masters de París a partir del 31 de octubre.

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