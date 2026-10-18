Maja Chwalinska conquista su primer título al vencer a Sonay Kartal en el Abierto de Wuhan

La polaca Maja Chwalinska conquistó el primer título de su carrera al derrotar el domingo por 2-6, 6-4, 6-2 a la británica no preclasificada Sonay Kartal para ganar el Abierto de Wuhan.

Chwalinska está viviendo un año de despegue tras llegar a la final del Roland Garros este año.

En un agotador duelo que duró 2 horas y 43 minutos, la 16ª preclasificada tomó impulso cuando logró un quiebre para ponerse arriba 4-3 en el segundo set.

Kartal conectó más golpes ganadores (32-23), pero cometió más errores no forzados (36-27), en un partido sin aces en la cancha central Dongfeng Voyah.

Ambas jugadoras disputaban la primera final WTA 1.000 de sus carreras y la victoria de Chwalinska la hará subir al 11º puesto del ranking, informó la WTA.

Chwalinska venció en semifinales a la seis veces campeona de Grand Slam y compatriota Iga Swiatek. Además de 1.000 puntos para el ranking, se lleva 665.000 dólares en premios. Durante su camino a la final del Abierto de Francia como jugadora proveniente de la fase de clasificación, Chwalinska no tenía suficiente dinero para extender su estadía en el hotel en París y necesitó ayuda financiera.

Kartal, quien derrotó en semifinales a la campeona del Abierto de Francia 2017 Jelena Ostapenko, ingresará al Top 40 después de haber llegado al torneo de Wuhan ubicada en el puesto 170.

Fue una semana notable para Kartal, de 24 años, quien a principios de este año estuvo fuera más de seis meses por una fractura por estrés en la espalda.

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