El exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso listo para asumir el cargo en Chelsea: fuente de AP

Xabi Alonso está a punto de ser nombrado entrenador del Chelsea tras alcanzar un acuerdo con el club de la Liga Premier, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación el sábado.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el nombramiento no se ha anunciado públicamente.

Alonso conversó con el Chelsea la semana pasada y se espera que firme un contrato por cuatro años.

Sería el primer trabajo del español desde su etapa de menos de ocho meses en el Real Madrid. Alonso dejó Madrid de mutuo acuerdo en enero tras malos resultados y extendidos reportes en los medios de que perdió el control del vestuario.

Pese a la corta etapa en el estadio Santiago Bernabéu, la reputación de Alonso se mantuvo alta en toda Europa después de conducir al Bayer Leverkusen a un doblete de liga y copa en Alemania y de romper el dominio del Bayern Múnich en la Bundesliga.

El Chelsea ha estado buscando un nuevo entrenador desde que despidió a Liam Rosenior el mes pasado.

Rosenior fue el segundo entrenador despedido desde el inicio del año, tras la salida en enero de Enzo Maresca, ganador del Mundial de Clubes.

Alonso se convertiría en el quinto entrenador permanente nombrado por los propietarios estadounidenses del Chelsea, Todd Boehly y Clearlake Capital, desde que compraron el club en 2022.

Tras despedir al ganador de la Liga de Campeones Thomas Tuchel, el Chelsea incorporó a Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca y Rosenior en la búsqueda de un entrenador que pudiera aportar éxito sostenido.

Al ídolo del club Frank Lampard se le asignó un papel interino, y el actual interino Calum McFarlane está en su segunda etapa al frente del primer equipo esta temporada.

Pese a gastar más de 1.000 millones de dólares en nuevos fichajes, el Chelsea aún no ha peleado por el título de la Premier League bajo sus propietarios de Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado ganó el Mundial de Clubes, además de la Liga Conferencia de la UEFA.

Esta temporada parece probable que se quede fuera de la clasificación a la Liga de Campeones por tercera vez en cuatro campañas. También va a terminar la temporada sin trofeos tras perder ante el Manchester City en la final de la Copa FA el sábado.

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