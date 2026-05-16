Sinner vence a Medvedev tras pausa por lluvia y problemas físicos. Avanza a la final vs. Ruud

Jannik Sinner jugó pese al agotamiento y mantuvo la concentración durante la noche para vencer a Daniil Medvedev por 6-2, 5-7, 6-4 cuando se reanudó el sábado su semifinal aplazada por la lluvia, con lo que extendió su racha ganadora a 28 partidos y preparó una final del Abierto de Italia contra Casper Ruud.

Sinner, número uno del mundo, está a una victoria de convertirse en apenas el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve títulos Masters 1.000.

Roma es el único torneo de la serie Masters —los más importantes fuera de los Grand Slams— que Sinner no ha ganado. Djokovic ganó cada torneo Masters al menos dos veces.

Sinner había estado arriba 4-2 en el tercer set cuando el partido fue suspendido a última hora del viernes. El italiano cerró el encuentro rápidamente cuando se reanudó el sábado, al sellarlo en su tercer punto de partido después de que Medvedev había logrado salvar dos con su servicio.

Más temprano el viernes, sobre la arcilla roja del Foro Itálico, Ruud mantuvo la concentración durante un retraso por lluvia de casi dos horas para arrollar al jugador local Luciano Darderi por 6-1, 6-1.

Coco Gauff jugará contra Elina Svitolina en la final femenina más tarde el sábado.

La final masculina está programada para el domingo.

Sinner también intenta convertirse en el primer italiano en levantar el trofeo de Roma en medio siglo —desde Adriano Panatta en 1976—. Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y también está previsto que asista a la final el presidente italiano Sergio Mattarella.

Sinner: exhausto

Después de ganar el primer set con facilidad el viernes, Sinner pareció fatigado a medida que Medvedev elevó su nivel y empezó a hacerlo correr por toda la cancha con dejadas y golpes desde el fondo hacia las esquinas.

Tras varios puntos, Sinner se inclinó hacia adelante en aparente agotamiento y se apoyó en su raqueta para sostenerse.

Sinner remontó un 3-0 en contra en el segundo set, solo para que le quebraran el servicio otra vez en el último juego y ceder el set a Medvedev.

Pero un mal bote ayudó a Sinner a quebrar el servicio de Medvedev al inicio del tercer set para tomar el control de manera definitiva.

Sinner también recibió atención en el muslo derecho por parte de un fisioterapeuta a mitad del segundo set.

Sinner está 4-0 contra Ruud

Sinner ha ganado los cuatro enfrentamientos de su carrera contra Ruud sin ceder un set, incluido un contundente 6-0, 6-1 en los cuartos de final de Roma el año pasado.

“Jannik está persiguiendo la historia”, manifestó Ruud. “Yo tengo que ser el que intente detenerlo, y no será fácil jugar aquí en su país. ... El año pasado, él realmente (me arrolló) aquí en la misma cancha, así que por supuesto busco revancha. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que es un jugador increíble y un talento único”.

Sinner perdió la final del año pasado en Roma ante Carlos Alcaraz, quien ahora está fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha, mientras que Jasmine Paolini en 2025 se convirtió en la primera italiana en levantar el trofeo en 40 años.

Sinner no ha perdido desde que Jakub Mensik lo derrotó en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero y ya estableció el récord con cinco títulos Masters consecutivos. También intenta convertirse en el segundo hombre en ganar los tres torneos Masters 1.000 sobre arcilla —incluidos Monte Carlo y Madrid— en la misma temporada, después de que Rafael Nadal lograra esa hazaña en 2010.

Sinner ahora ha ganado 10 de sus últimos 11 enfrentamientos con Medvedev.

Lo siguiente para Sinner después de Roma será el Abierto de Francia, el único Grand Slam que no ha ganado.

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