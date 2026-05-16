El lanzador de los Azulejos, José Berríos, se someterá a cirugía de codo

Los Azulejos de Toronto podrían quedarse sin el derecho boricua José Berríos por el resto de la temporada después de que el lanzador veterano tiene previsto someterse a una cirugía de codo el miércoles.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, manifestó el sábado que el doctor Keith Meister reparará una fractura por estrés en el codo de Berríos y también evaluará un posible daño en los ligamentos durante el procedimiento. El equipo no conocerá el alcance total de la lesión ni el plazo de recuperación de Berríos hasta que se complete la cirugía.

“Puede que haya algún tema de ligamentos”, comentó Schneider.

Berríos, de 31 años, no ha lanzado en las Grandes Ligas esta temporada después de que se detectara por primera vez una inflamación en el codo durante una resonancia magnética de rutina, mientras intentaba unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol en los entrenamientos de primavera. Un examen posterior reveló la fractura por estrés.

Berríos intentó volver, realizando cuatro aperturas de rehabilitación en Triple-A Buffalo, pero la molestia persistente tras su salida del 3 de mayo motivó otra visita con Meister. Tuvo dificultades durante la asignación de rehabilitación, con una efectividad de 10,67 en 14 1/3 entradas.

La temporada pasada, Berríos terminó con marca de 9-5 y una efectividad de 4,17 en 31 apariciones con Toronto antes de ingresar en la lista de lesionados en septiembre por inflamación en el codo. Se perdió la postemporada mientras los Azulejos cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

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