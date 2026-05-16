St. Pauli y Heidenheim descienden en la última jornada de la Bundesliga

St. Pauli y Heidenheim descendieron de la Bundesliga el sábado, mientras Wolfsburg aprovechó la última oportunidad de salvarse en una dramática última jornada de la temporada.

Wolfsburg ganó 3-1 un duelo decisivo por el descenso en casa de St. Pauli para enviar al equipo local a segunda y clasificarse a un repechaje en el que será favorito ante el tercero de la segunda división, para definir quién jugará en la máxima categoría la próxima temporada.

Heidenheim, que llegaba a la última fecha igualado con Wolfsburg y St. Pauli, necesitaba ganar en casa ante Mainz para mantener vivas sus esperanzas, pero se desplomó y perdió 2-0.

Los dos últimos descienden automáticamente a la segunda división.

Liga de Campeones

Stuttgart se aferró al último cupo de clasificación a la Liga de Campeones pese a encajar dos goles en los minutos finales en un empate 2-2 en casa de Eintracht Frankfurt, lo que dejó sin opciones a Hoffenheim y Bayer Leverkusen.

Ambos rivales esperaban una ayuda de Frankfurt, pero de todos modos no lograron ganar. Hoffenheim cayó 4-0 en casa de Borussia Mönchengladbach y Leverkusen apenas pudo empatar 1-1 con Hamburger SV.

Jonathan Burkardt convirtió dos penales tardíos para Frankfurt.

Triplete de Kane

Harry Kane firmó un triplete para elevar su cuenta de la temporada a 36 goles en la Bundesliga, en la victoria 5-1 del campeón de liga Bayern Munich en casa ante Cologne.

Leon Goretzka fue titular en su último partido de Bundesliga con Bayern, que recibió el trofeo de liga después del encuentro.

El capitán de Bayern, Manuel Neuer, quien había ampliado su contrato el día anterior, le entregó a Goretzka el trofeo de la “ensaladera” para que lo alzara al cielo y diera inicio a los festejos. Poco después comenzaron las habituales duchas de cerveza, con Dayot Upamecano empapando al entrenador Vincent Kompany. Kompany no fue la única víctima.

Bayern enfrentará al vigente campeón Stuttgart en la final de la Copa de Alemania en el Olympiastadion de Berlín el próximo sábado.

Eta se despide con otra victoria

Marie-Louise Eta logró su segunda victoria al mando de Union Berlin, mientras su equipo cerró la temporada con una goleada 4-0 sobre Augsburg.

Eta, la primera entrenadora en la Bundesliga, tiene previsto asumir a continuación el equipo femenino de Union, aunque podría enfrentar pedidos para seguir al frente del plantel masculino tras terminar con un empate y dos triunfos en sus cinco partidos como responsable.

Otros resultados

Borussia Dortmund, segundo, cerró con una victoria 2-0 en casa de Werder Bremen, y Freiburg disfrutó de un triunfo 4-1 como local ante Leipzig, tercero.

Freiburg enfrentará a Aston Villa en la final de la Liga Europa en Estambul el miércoles.

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