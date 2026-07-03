El calor en el este el 4 de julio amenaza a jugadores y aficionados del Mundial

El partido de octavos de final de la tarde del sábado entre Francia y Paraguay en Filadelfia podría ser el más caluroso de esta Copa del Mundo, lo que plantea peligros para la región, así como para los atletas y decenas de miles de aficionados en el estadio al aire libre.

Se espera que una ola de calor continúe en el este y el centro de Estados Unidos hasta el final de la semana, con índices máximos de calor —que combinan la temperatura del aire con la humedad— de entre 37,78 a 46,11 grados Celsis (100 F y 115 F), según el Servicio Meteorológico Nacional. Las altas temperaturas nocturnas traerán poco alivio y podrían batirse récords.

Los jugadores franceses se refrescaron a principios de esta semana de temperaturas que alcanzaron los 32 C (90 F) con los aspersores del campo durante su partido contra Suecia en New Jersey.

Las preocupaciones por el calor extremo durante los partidos en Estados Unidos, Canadá y México han ido en aumento durante meses, y algunos científicos afirman que las directrices de seguridad por calor de la FIFA son “inadecuadas” e “imposibles de justificar”, incluso para jugadores aclimatados al calor. Para los espectadores, eso podría significar partidos más lentos y menos intensos.

El mundo se ha calentado aproximadamente 0,7 C ( 1,26 F) en las últimas tres décadas desde la última vez que Estados Unidos fue sede de la Copa del Mundo, según el grupo de monitoreo climático Berkeley Earth. El aumento de las temperaturas globales intensifica y hace más comunes las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos severos.

El calor húmedo que envuelve al país, así como a partes de Canadá, habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático, señalaron el viernes científicos de World Weather Attribution.

La Copa del Mundo de 2022 en Qatar se trasladó del verano al invierno debido a la amenaza de calor extremo y, el año pasado, las temperaturas se dispararon en el Mundial de Clubes. El sindicato mundial de futbolistas advirtió que el calor extremo probablemente sería un problema mayor en esta Copa del Mundo y en la próxima.

Uno de los partidos más calurosos de la Copa del Mundo fue en 1994 en Orlando, Florida, cuando las temperaturas alcanzaron los 43 C (110 F)-

El calor es una de las principales causas de muerte de atletas

El calor afecta a las personas tanto por el entorno como porque sus cuerpos se calientan durante el ejercicio. Eso hace más difícil enfriarse cuando hace mucho calor y hay humedad, explicó Bharat Venkat, director del Heat Lab de la Universidad de California, Los Ángeles.

“Así que cuando te esfuerzas en un día particularmente caluroso, la probabilidad de sufrir una enfermedad relacionada con el calor o incluso morir es mucho mayor”, añadió Venkat.

El ejercicio intenso en un día sofocante puede provocar fatiga extrema, disminución del rendimiento, dolor de cabeza, irritabilidad, náuseas, mareos, calambres y deshidratación, todos síntomas de una enfermedad por calor asociada al esfuerzo.

El golpe de calor por esfuerzo requiere atención médica inmediata y es la tercera causa principal de muerte en atletas.

Cuando la temperatura de bulbo húmedo y globo —que incluye temperatura, humedad, nubosidad y viento— supera aproximadamente los 35 C (95 F), las personas pierden la capacidad de enfriarse con rapidez, indicó Ryan Calsbeek, profesor de ciencias biológicas en Dartmouth College, y “los mecanismos fisiológicos simplemente colapsan”.

La confusión inducida por el calor también podría influir en las decisiones de un jugador y podría determinar el resultado de un partido, sostuvo.

¿Son suficientes las reglas de seguridad por calor de la FIFA?

Las pausas obligatorias de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo buscan proteger a los jugadores, y a los árbitros, de enfermedades graves por calor. Pero han generado críticas de distintos grupos: algunos dicen que interrumpen el ritmo del juego y dan a los entrenadores la oportunidad de cambiar el impulso a favor de su equipo, mientras que algunos científicos han señalado que las pausas deberían ser más largas para permitir que los jugadores se enfríen e hidraten de manera significativa cuando el calor es extremo.

La FIFA afirmó que también se han limitado los partidos al aire libre durante las horas de mayor calor, y que los previstos en franjas más cálidas se priorizan para estadios cubiertos.

Las directrices de la FIFA indican que un partido podría posponerse si la temperatura de bulbo húmedo y globo alcanza los 32 C (89,60 F. Pero esa temperatura es “tan extrema que en el ejército, en nuestras instalaciones de entrenamiento básico en América, si llega a 32, es bandera negra y todo el entrenamiento tiene que cancelarse y detenerse”, manifestó Douglas Casa, director ejecutivo del Korey Stringer Institute de la Universidad de Connecticut.

Se pronostican temperaturas por encima de los 37,78 C (100 F) durante el partido del sábado en Filadelfia. El sindicato de jugadores FIFPRO, así como el American College of Sports Medicine, ha pedido que por seguridad los partidos se retrasen a partir de los 28 C (82,40 F).

Los jugadores pueden entrenar para el estrés térmico durante el ejercicio

Guilherme Passos supervisa y prepara a la selección nacional de Brasil para el calor extremo como científico del deporte en la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ha ayudado al equipo a aclimatarse al calor de Estados Unidos. “Si los expones directamente al momento más caluroso del día, puedes perder un poco de calidad de entrenamiento”. Utilizan saunas o baños calientes como parte del entrenamiento de calor durante la competición".

Utilizan saunas o baños calientes como parte del entrenamiento de calor durante la competición.

Cuando Brasil fue sede de la Copa del Mundo en 2014, contó Passos, los jugadores recorrieron menos distancia y redujeron las carreras a alta velocidad, y en su lugar aumentaron su precisión técnica y táctica.

“Los futbolistas son una mezcla realmente única de atributos atléticos. Tienen que tener una resistencia extrema y una velocidad explosiva. Y además de eso, tienen que tomar decisiones realmente críticas. Todas esas distintas facetas del deporte se verán afectadas por la temperatura”, dijo Calsbeek.

Pero los futbolistas no son los únicos en riesgo. Muchos aficionados al fútbol están bebiendo alcohol y viendo la Copa del Mundo. Con calor, hacer eso es arriesgado. Las ciudades y los estadios han aumentado el acceso a sombra, zonas de enfriamiento y agua, y hay personal médico apostado en los Festivales de Aficionados de la FIFA y alrededor de los estadios.

“La gente va a estar deshidratada, súper emocionada y sin querer irse del partido. Es probable que, con esas temperaturas extremas, los espectadores también paguen el precio”, advirtió Calsbeek.

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