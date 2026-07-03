De la poutine a la barbacoa, cocinas locales dan a aficionados del Mundial otra razón para celebrar

Los aficionados del Mundial llegaron desde el extranjero para animar. Pero también están masticando mucho, y deleitan a sus anfitriones con reseñas entusiastas de la cocina norteamericana.

“Es grasienta, es asquerosa, pero es absolutamente gloriosa”, comentó Jack Goodwin, un aficionado al fútbol de Londres, sobre la comida estadounidense que ha probado en Dallas, Boston, Nueva York y Atlanta.

“No quiero decir esto porque es un poco duro, pero las porciones son un poco más grandes — mucho más sabrosas — así que puedo entender la, eh, obesidad aquí. No quiero ser duro, pero sí, la comida es fantástica aquí”.

Turistas buscan probar cadenas populares de comida rápida y joyas locales

Muchos aficionados se proponen probar especialidades regionales o cadenas que no pueden encontrar donde viven, como In-N-Out Burger o las tiendas de conveniencia Buc-ee's. Erling Haaland, delantero de Noruega en el Mundial, publicó una foto en X de sí mismo afuera de Katz's Delicatessen en Nueva York.

Harrison Murphy, quien viajaba desde Londres con su hermano para las rondas eliminatorias, desayunó en un Chick-fil-A en Atlanta esta semana.

“¿Has probado Chick-fil-A? Fue fantástico y tan barato. ¡Las salsas son gratis! Fue notable. Dije: ‘Es mi primera vez, ¿qué debería probar?’ La mujer dijo: ‘Tienes que probar la salsa Chick-fil-A’. Dios mío, fue fantástica”, contó Murphy.

Gary Bishop nunca había oído hablar de la poutine — a menudo considerada el plato nacional de Canadá — hasta que llegó a Toronto para el Mundial. Pero el residente de Glasgow, Escocia, la proclamó “absolutamente deliciosa”.

“Era como papas fritas con salsa, queso. Pero era una salsa muy espesa. Diferente de la de casa. Vinagre, había mucho vinagre por encima. Muy buena”, relató Bishop, quien llevaba una camiseta de Escocia durante un paseo reciente por el FIFA Fan Festival de Toronto.

Otros buscan un sabor a hogar. El distribuidor de cerveza de Texas Andrews Distributing recibió a un autobús lleno de aficionados neerlandeses en su almacén de Dallas para tomar Heinekens y bailar.

Los restaurantes de las ciudades sede están ansiosos por presentar viejos favoritos a nuevos clientes Es una emoción para los dueños de restaurantes, desde locales cubanos en Miami hasta asadores en Kansas City y camiones de tacos en Ciudad de México.

“Nunca en mi vida he visto algo así”, expresó Paul Barker, director y fundador de Pauli’s, un restaurante de Boston conocido por sus sándwiches generosamente rellenos y su comida reconfortante. Aficionados de Escocia, Brasil, Inglaterra y otros lugares han hecho fila por sus famosos rolls de langosta y se han tomado fotos con miembros del personal, señaló Barker.

“La comida se convierte en un iniciador natural de conversación”, manifestó Barker. “Ha sido increíble para nosotros ser parte de esto”.

Algunas cadenas se están volcando con el Mundial. Waffle House, la cadena de desayunos todo el día con 2.000 restaurantes en todo el Sur, abrió una tienda temporal en el centro de Atlanta para vender balones de fútbol con marca, camisetas y artículos patrióticos. En un comunicado, la cadena indicó que se sentía “honrada por el entusiasmo y la curiosidad” mostrados por los aficionados visitantes.

Para otros restaurantes, la fiebre del Mundial ha sido una sorpresa encantadora. Whataburger, una cadena con sede en Texas y 1.100 locales, se encontró en el centro de atención después de que aficionados de Japón y otros lugares publicaran en redes sociales sobre sus visitas.

“La atención ha sido completamente orgánica y, sinceramente, bastante entretenida”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Whataburger, Debbie Stroud. “Sabíamos que el Mundial traería al mundo a Texas y a nuestra presencia en 17 estados. Simplemente no nos dimos cuenta de que tantos visitantes se irían hablando de una hamburguesa patty melt”.

Comer barbacoa está en lo alto de las listas de deseos de los aficionados extranjeros

Terry Black’s Barbecue, una pequeña cadena de Texas, calculó que la barbacoa auténtica estaría en la lista de imprescindibles de muchos aficionados. Empezó a abastecerse de carne extra hace más de un mes para sus locales en Dallas y Fort Worth, Texas, que están cada uno a unos 20 minutos del estadio donde se juegan los partidos del Mundial.

A Terry Black’s le toma cuatro días sazonar y preparar su brisket de res y 12 horas hacer la barbacoa. La cadena también ahúma pavo, cerdo y salchichas en sus ahumadores, que funcionan 24 horas al día.

La avalancha de aficionados del Mundial ha significado mucha planificación adicional, explicó Darien Kapture, vicepresidente sénior de operaciones de alimentos y bebidas de la cadena. Pero también ha significado mucha emoción, como la noche en que seguidores de Argentina abarrotaron el local de Terry Black’s en Dallas para celebrar la victoria del equipo sobre Austria, agregó Kapture.

“Gritaban, vitoreaban y elogiaban el brisket. Es genial ver que esta gente viene a Estados Unidos y puede experimentar lo que nosotros vivimos todos los días”, relató Kapture.

Goodwin, el visitante de Londres que dijo que “se gastó la hipoteca” en una gira del Mundial en Estados Unidos con su papá, calificó la barbacoa de Terry Black’s como “la comida más hermosa de todas”.

“La mejor comida que hemos tenido aquí está en Dallas. Barbacoa texana. Increíble”, afirmó Goodwin.

La TSA recuerda no llevar el aderezo ranch en el equipaje de mano

No todas las reseñas han sido positivas. Algunos aficionados se han quejado, por ejemplo, del alto precio de la comida en los estadios del Mundial. Un aficionado británico le dijo a la BBC que el té de desayuno que compró en Dunkin' “no era gran cosa”.

Pero, en su mayoría, ha habido más pulgares arriba que pulgares abajo. Tantos visitantes del Mundial expresaron amor por el aderezo ranch, por ejemplo, que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió un recordatorio en tono ligero de que los turistas deberían empacar las botellas de aderezo en el equipaje documentado.

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La redactora deportiva de AP Maura Carey contribuyó desde Atlanta. El periodista de video de AP Mike Householder contribuyó desde Toronto.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa