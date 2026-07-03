México realiza últimos ensayos antes de medir fuerza con Inglaterra en el Mundial

México ya le puso fin a una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial, pero para igualar su mejor actuación en la historia todavía necesita ganar un encuentro más y no será nada sencillo por la jerarquía del oponente.

El entrenador Javier Aguirre está repitiendo la receta que le funcionó en los partidos previos y encerró al equipo los últimos dos días afinando detalles para el cruce del domingo ante Inglaterra, por los octavos de final.

México venció 2-0 a Ecuador para avanzar a esta instancia, mientras que los ingleses se levantaron de la lona para noquear 2-1 a Congo.

Esa ronda ha visto caer a los mexicanos en siete de los últimos ocho campeonatos del mundo. La excepción fue Qatar 2022, donde el equipo naufragó en primera fase por primera vez desde Argentina 1978. Las únicas veces que México ha jugado en cuartos de final fue como anfitrión en 1970 y 1986.

La sesión del viernes es la más importante para El Tri de cara al encuentro porque ensayará movimientos tácticos de cara al partido.

¿Qué cambios podrían darse?

Tres jugadores oficialmente salieron con molestias luego del encuentro ante Ecuador: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Gilberto Mora. Aunque Aguirre dijo que de momento nada parecía grave, la presencia del trío es fundamental por ser los mejores del ataque mexicano.

Si Jiménez no puede jugar, el seleccionador podría sorprender apelando otra vez a Guillermo Martínez, quien fue titular ante la República Checa en el cierre de la fase de grupos y así contrarrestar el juego aéreo, otro punto fuerte de los ingleses.

Martínez se subió de última hora a la lista para sorpresa de muchos. En el papel, Santiago Giménez se perfilaba como el cambio natural por Jiménez, pero el estratega le ha dado muy pocos minutos.

La ausencia de Quiñones sería un poco más difícil de cubrir. Su competencia por la banda izquierda es Alexis Vega, quien no está al 100 por ciento.

Por Mora, Aguirre tiene varias opciones, pero el relevo natural sería Álvaro Fidalgo, quien podría cumplir bien las funciones de volante creativo.

¿Qué área podría explotar México?

La presencia de Quiñones, quien está a un gol de empatar a Luis “Matador” Hernández y a Javier “Chicharito” Hernández como máximos anotadores mexicanos en Mundiales, es importante porque el lateral derecho de Inglaterra es un talón de Aquiles.

En cuatro partidos del Mundial, el entrenador Thomas Tuchel ha probado a cinco fichas en esa posición: Reece James, Jarell Quansah, Djed Spence, Declan Rice y Ezri Konsa. A no ser que el estratega pruebe un sexto, uno de ellos deberá tratar de frenar al naturalizado de origen colombiano.

“Lo único que siento es felicidad por el trabajo en lo grupal y no en lo individual”, dijo Quiñones, quien fue el máximo anotador de la última temporada en la Liga Saudí. “Aunque algunos no estemos en Europa no significa que son mejores que cualquier jugador de nosotros”.

¿Qué preocupa?

En los cuatro primeros partidos de este Mundial, los centrales de México no han tenido una gran prueba ante un centro delantero de élite como es Harry Kane.

Kane viene de marcar dos goles ante Congo para sumar cinco en el torneo y acumula 13 en su trayectoria con los ingleses, el máximo anotador en la historia de los Tres Leones en los mundiales.

Si no hay sorpresas, César Montes y Johan Vázquez serán los centrales mexicanos encargados de la misión de tratar de contenerlo y evitar que siga aumentado su cuota goleadora.

Otro jugador que deberá dar otro gran partido para mejorar las posibilidades locales es Erik Lira, quien tendrá la misión de enfrentar a Jude Bellingham, el alma del mediocampo inglés.

Lira, en su primer Mundial, ha hecho un trabajo destacado hasta ahora con sus presiones defensivas y espera seguir así.

“Esta experiencia me la voy a llevar para el resto de mi vida, es algo que no me lo imaginaba vivir”, dijo el volante. “Nosotros queremos seguir partido a partido porque no hemos ganado nada, pero el techo es muy alto y vamos a llegar hasta donde nosotros queramos”.

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