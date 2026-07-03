El balón de alta tecnología, protagonista en uno de los momentos más dramáticos del Mundial

Se llama tecnología de balón conectado. Y fue la responsable de uno de los desenlaces más dramáticos que se recuerdan en un partido de la Copa del Mundo.

Anuló el empate de Croacia en la agonía del tiempo añadido ante Portugal al detectar un toque imposible de percibir a simple vista e incluso en las repeticiones de video el jueves por la noche.

Portugal ganó 2-1 en Toronto y avanzó a los octavos de final, dejando devastados a jugadores y aficionados croatas, convencidos de que el gol de Josko Gvardiol fue anulado erróneamente por fuera de juego por el VAR y el árbitro Espen Eskås.

La FIFA está recurriendo a un balón de fútbol de alta tecnología equipado con “sensores avanzados” e insistió en que acertó al determinar que el croata Igor Mantanovic rozó apenas el balón con la cabeza, lo que significaba que Mario Palasic estaba en posición adelantada durante la jugada previa al gol.

Los sensores dentro del balón estaban ajustados con tal precisión, afirmó la FIFA, que eran “capaces de determinar cualquier contacto mínimo... lo que permite a los oficiales un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”.

La parte científica

El balón oficial “Trionda” de la Copa del Mundo, fabricado por Adidas, está equipado con una “pequeña unidad de medición inercial (IMU)”, un sensor que, según la FIFA, funciona a alrededor de 500 Hz y captura datos 500 veces por segundo.

La FIFA sostiene que puede rastrear la aceleración del balón y movimientos minuciosos en tres dimensiones, y detectar el momento exacto en que un jugador hace contacto.

La tecnología del balón se combina con cámaras dentro del estadio para obtener datos de seguimiento que se transmiten en tiempo real a los asistentes de video.

Además de ayudar a determinar los fueras de juego, los datos del toque también pueden utilizarse en acciones como manos y penales.

¿Qué tan fiable es?

La razón por la que la decisión fue tan polémica es que incluso las repeticiones en cámara lenta desde numerosos ángulos no fueron concluyentes a simple vista sobre si Mantanovic tocó el centro con efecto hacia adentro de Ivan Perisic.

Ahí fue donde entró la dependencia de la tecnología. El árbitro Eskås recibió la indicación del VAR de revisar el monitor a pie de campo. Las repeticiones mostraron lo que la FIFA llama un “gráfico de latido” para señalar el momento en que se tocó el balón, y hubo un pico claro cuando, aparentemente, rozó la cabeza de Mantanovic.

“Sin importar lo rápido que se mueva el balón o el efecto que tenga, se puede rastrear de manera realmente eficaz”, dijo a The Associated Press el profesor Manos Tentzeris, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computación de Georgia Tech. “La posición del balón es 99,99% precisa... sabes exactamente dónde están los jugadores, incluso la punta de un zapato, que a veces determina si alguien está en fuera de juego o habilitado”.

La FIFA también utilizó la tecnología de balón conectado en el Mundial de 2022, y se implementó en la más reciente Eurocopa masculina en 2024.

Se realizaron pruebas entre 2020 y 2022 y la tecnología se probó en torneos como la Copa Árabe y el Mundial de Clubes.

No es la primera vez

Los sensores del balón también tuvieron un impacto decisivo en la Euro 2024 al detectar que el danés Joachim Andersen tocó el balón con la mano en el área ante la anfitriona Alemania. Tras una revisión del VAR se sancionó un penal, Kai Havertz anotó y Alemania ganó 2-0.

“En mi opinión, así no es como se supone que debe ser el fútbol”, comentó Kasper Hjulmand, el seleccionador danés después de que a su equipo también le anularan un gol por el VAR.

Esos sentimientos fueron compartidos por el entrenador croata Zlatko Dalić tras la dolorosa eliminación de su equipo.

“Todas estas decisiones le quitan la alegría al fútbol”, manifestó.

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La periodista deportiva de AP Maura Carey en Atlanta contribuyó.

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