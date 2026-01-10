Dolphins inician su reestructuración contratando a Jon-Eric Sullivan como gerente general

Jon-Eric Sullivan acordó unirse a los Dolphins como gerente general y como la piedra angular en la reestructuración de la organización de Miami, tras haber sido ejecutivo de los Packers de Green Bay.

Sullivan, vicepresidente de personal de jugadores de los Packers, completó una entrevista en persona esta semana con los Dolphins, quienes se perfilaban para contratar rápidamente a un nuevo gerente general después de separarse de Chris Grier durante la temporada.

"¡Qué honor increíble es servir como gerente general de los Dolphins de Miami, una organización con historia, tradición y gran orgullo!", exclamó Sullivan en un comunicado emitido por los Dolphins el viernes por la noche. "Quiero expresar mi gratitud a Stephen Ross (el dueño) y su familia por esta oportunidad excepcional y la confianza que han depositado en mí".

El quarterback Troy Aikman, miembro del Salón de la Fama, estuvo involucrado en la contratación.

Sullivan pasó 22 temporadas con los Packers de Green Bay, comenzando como pasante de scouting en 2003 antes de obtener un puesto de tiempo completo en el departamento de operaciones deportivas en 2004. En 2022, fue nombrado vicepresidente de personal de jugadores.

Es hijo de Jerry Sullivan, un entrenador de la NFL y universitario de larga trayectoria que coordinó a los receptores de Miami en 2004.

"Jon-Eric aporta una visión clara de cómo construir y dirigir un equipo de fútbol americano, basada en su propia experiencia en una organización ganadora", expresó Ross en un comunicado. "A medida que avanzamos en nuestro proceso de búsqueda, se hizo innegable el respeto que Jon-Eric tiene en toda la liga como evaluador de talento, líder y hombre de integridad".

La primera tarea de Sullivan será encontrar un nuevo entrenador en jefe. Mike McDaniel fue despedido el jueves después de cuatro temporadas tras una campaña de 7-10 en la que los Dolphins se perdieron los playoffs por segundo año consecutivo.

"Ahora, mientras avanzamos, construiremos un equipo de fútbol americano que sea resiliente, físico y fuerte", dijo Sullivan en el comunicado. "Competiremos sin importar las circunstancias, con el objetivo final de competir por campeonatos de división y Super Bowls".

Sullivan también necesitará comenzar una reconstrucción de la plantilla de Miami y decidir qué hacer con el quarterback Tua Tagovailoa, quien fue relegado a la banca en los últimos tres partidos de la temporada debido a un mal desempeño.

Tagovailoa lanzó para 2.660 yardas con 20 touchdowns la temporada pasada, pero mostró un marcado declive en precisión y movilidad después de firmar una extensión contractual de cuatro años por 212,4 millones de dólares en julio de 2024.

Terminó segundo en la NFL con 15 intercepciones, lo cual fue un récord personal.

Tagovailoa tiene garantizados 54 millones para 2026, y los Dolphins incurrirían en impactos significativos en el tope salarial al liberarlo. Desprenderse de él el próximo año resultaría en un cargo de 99 millones en el tope salarial muerto. Si el movimiento se designa como una liberación posterior al 1 de junio, esos cargos se dividen en dos años, con 67,4 millones asignados al tope de 2026 y 31,8 millones en 2027.

Sullivan no debería tener problemas para darle la vuelta a la franquicia de Miami.

Supervisó los departamentos de scouting universitario y profesional de Green Bay en su rol anterior, trabajando con el GM de los Packers, Brian Gutekunst, y el entrenador Matt LaFleur. Los Packers han llegado a los playoffs en tres de las últimas cuatro temporadas mientras reestructuraban su plantilla a través del draft, la agencia libre y los canjes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes