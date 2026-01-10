Astro mexicano Hirving "Chucky" Lozano no regresará a San Diego tras conflictiva campaña en la MLS

Hirving "Chucky" Lozano no regresará a San Diego FC para una segunda temporada.

El director deportivo del club Tyler Heaps dijo a los periodistas el viernes que está trabajando en la salida de Lozano, el atacante de 30 años que llegó a ser pilar de la selección mexicana y que se unió al equipo de expansión de la MLS para su temporada inaugural en 2025 como su primer jugador designado.

Lozano anotó nueve goles en 27 apariciones durante la temporada regular y agregó dos tantos en la postemporada de la MLS, pero también fue relegado al banquillo al final de la campaña tras un altercado en el vestuario de San Diego.

San Diego terminó en la cima de la Conferencia Oeste durante la temporada regular, estableciendo récords de la MLS en cuanto a victorias y puntos por un equipo de expansión, antes de perder 3-1 ante Vancouver en la final de conferencia.

Lozano anotando el único gol de San Diego en ese cotejo.

"Hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no será parte de los planes deportivos en el futuro", dijo Heaps. "Ésa no fue una decisión que se tomó a la ligera. Fue algo que se discutió bien desde los propietarios hasta la dirigencia, pasando por mí y (el entrenador) Mikey (Varas), y se ha comunicado al resto del grupo. Así que estamos trabajando con él y sus representantes para encontrar la mejor solución y el mejor entorno para él en el futuro".

Lozano dejó el PSV Eindhoven en Holanda para firmar un contrato de cuatro años con San Diego. Ganó 7.633.333 dólares la temporada pasada, ocupando el quinto lugar entre todos los jugadores de la MLS y complicando una posible transferencia.

Heaps dijo que las características de Lozano dentro del estilo de juego deseado por San Diego fue un factor en la ruptura. Aunque el “Chucky” tuvo momentos de éxito, el extremo danés Anders Dreyer emergió como el mejor jugador de San Diego y el punto focal ofensivo, anotando 19 goles y ganando honores en el Mejor Once de la MLS como el novato del año de la liga.

Lozano destacó en ocasiones en el estilo de juego de posesión de Varas, pero no fue incluido en la lista para dos partidos de final de temporada en medio de versiones del altercado en el vestuario de San Diego. Lozano se disculpó vagamente por sus acciones en las redes sociales, diciendo que estaba "orgulloso de ser parte del viaje del club por muchos años más".

Pero el mexicano regresó a la plantilla principalmente como suplente durante la postemporada, y ahora el club sigue adelante sin un jugador atractivo en sus intentos de ganar a la gran población mexicoestadounidense de San Diego.

"No hay un momento específico que se pueda señalar", dijo Heaps cuando se le preguntó si el altercado en el vestuario afectó la decisión del club. "Fue más una decisión completamente colectiva que tomamos en nombre del grupo. Estamos mirando no sólo el éxito a corto plazo, sino también a largo plazo en cómo se construye este club para el futuro".

Se espera que Lozano sea parte de la convocatoria de México para su Copa del Mundo en casa este verano, pero probablemente tendrá que encontrar un club rápidamente a fin de ganar el ritmo necesario para contribuir.

