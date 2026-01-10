La resistencia y habilidad de Jalen Hurts serán puestas a prueba en el duelo de comodines de la NFC

Jalen Hurts señaló a A.J. Brown — y simplemente mostró a todos los que estaban mirando, incluida una defensiva desventurada — dónde lanzaría el balón.

Efectivamente, Hurts envió un pase por la banda a Brown para una anotación fácil a principios de esta temporada en una victoria sobre Minnesota.

Fue una belleza. El tipo de jugada que en realidad frustró a los fanáticos de los Eagles esta temporada porque querían más de ellas.

Algo así como el pase conocido como la "Daga" en el Super Bowl.

La jugada en la que Hurts fingió darle el balón a Saquon Barkley, retrocedió y lanzó un pase de 46 yardas a DeVonta Smith fue el golpe final — o bien la daga — en el intento de los Chiefs por un tricampeonato y envió a los Eagles en camino al segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia.

Hurts tiene las virtudes atléticas, la movilidad y todos los elementos esenciales necesarios para ser un gran quarterback. A veces se le pregunta qué ha definido su capacidad para estar a la altura de la ocasión más importante — tiene un premio a Jugador Más Valioso del Super Bowl para respaldarlo.

No es su brazo, sus piernas ni ninguna acción diseñada en el libro de jugadas. Es simplemente la forma en que está programado.

"Algunas cosas están en ti", dijo Hurts.

Los Eagles necesitan más de esos grandes partidos de Hurts en la postemporada mientras juegan por títulos consecutivos de Super Bowl. En cambio, deben cesar los períodos de inconsistencia que en gran medida definieron esta temporada.

Hurts lanzó un récord personal de 25 touchdowns — sin embargo, tuvo dos segundas mitades esta temporada en las que no logró completar un pase. Lanzó solo seis intercepciones — pero tuvo cuatro en un encuentro, que incluyó la ignominiosa hazaña de lanzar una intercepción y perder un balón suelto en la misma jugada.

Durante mucho tiempo una doble amenaza, las 421 yardas por tierra de Hurts fueron su total más bajo desde su año de novato en 2020 y las defensivas rivales parecían haber resuelto el "tush push".

Gran parte de la culpa de su temporada errática recayó en el coordinador ofensivo de primer año Kevin Patullo.

La pregunta es, ¿podrá Hurts activar el interruptor proverbial y transformarse en una estrella de la postemporada el domingo, cuando los Eagles, campeones de la División Este de la Conferencia Nacional, reciban a San Francisco en un duelo de comodines de la NFC?

Hurts — quien ostenta récords de mariscal de campo en la postemporada en yardas por tierra durante un solo juego y touchdowns por tierra en un encuentro — cree que puede volver a estar a la altura del momento.

Tuvo tanto las estadísticas como el campeonato contra los Chiefs.

Completó 17 de 22 para 221 yardas y dos touchdowns, y corrió para 72 yardas y una anotación. Se unió al miembro del Salón de la Fama Joe Montana como los únicos mariscales de campo en lanzar para al menos 200 yardas y dos touchdowns y correr para al menos 50 yardas y una anotación en un Super Bowl.

"La experiencia es el mayor maestro", dijo Hurts. "Hay muchos momentos en los que puedes apoyarte".

Hurts tiene un récord de 6-3 en la postemporada con dos viajes al Super Bowl en las últimas tres temporadas. Hurts es uno de los tres quarterbacks en los playoffs de esta temporada que ha ganado un campeonato de la NFL (Aaron Rodgers y Matt Stafford son los otros).

