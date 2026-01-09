Partido Heat-Bulls en el United Center se pospone por humedad en la cancha

El partido entre el Heat de Miami y los Bulls de Chicago en el United Center fue pospuesto el jueves, luego de una demora de casi dos horas debido a un problema de humedad condensada en la cancha.

Los árbitros citaron las "condiciones de la cancha" como la razón del retraso en el inicio del encuentro. Parecía haber humedad en el suelo del United Center, que también es la casa de los Blackhawks de Chicago, equipo de hockey sobre hielo que jugó el miércoles y volverá a patinar en la arena este viernes.

Los trabajadores intentaron secar la superficie usando trapeadores y toallas.

El encuentro fue oficialmente pospuesto a las 8:53 de la noche (0200 GMT), lo que provocó abucheos de la multitud. No se anunció de inmediato una nueva fecha para el partido.

Los Bulls llegaron con un récord de 17-20 y en una racha de tres derrotas consecutivas. El encuentro debía ser el segundo en una gira de cuatro partidos para el Heat (20-17).

Aproximadamente 40 minutos después de la hora de inicio esperada, las 7:05 de la noche (0105 GMT), se anunció que habría un retraso de aproximadamente una hora.

El personal de mantenimiento pasó grandes trapeadores por sobre la cancha mientras los jugadores de ambos equipos deambulaban botando el balón, lanzándolo y charlando al inicio del retraso. Alrededor de las 7:50 de la noche (0150 GMT), los jugadores y entrenadores regresaron a sus vestuarios y se despejó el piso para permitir que los trabajadores intentaran secar la superficie usando trapeadores y toallas.

Los árbitros, seguidos por los jugadores y entrenadores del Heat, comenzaron a regresar a la cancha a las 8:25 de la noche (0225 GMT) Los entrenadores de los Bulls y un puñado de jugadores de Chicago liderados por Coby White llegaron minutos después y se dispersaron.

El entrenador en jefe de los Bulls, Billy Donovan, y el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, estaban entre los que charlaban.

A las 8:45 (0245 GMT), los equipos salieron de la cancha sin intentar siquiera el calentamiento.

Las temperaturas en Chicago alcanzaron los 50 grados Fahrenheit (10 Celsius) en un lluvioso jueves.

