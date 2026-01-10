Organizadores olímpicos, 100% seguros de que la NHL jugará en Milán-Cortina pese a demoras en arena

Los organizadores olímpicos están "100%" seguros de que la NHL no se retirará de los Juegos de Milán-Cortina, donde la nueva arena de hockey sobre hielo está lista. O casi.

Los retrasos en la construcción y otras preocupaciones en torno del Estadio de Hockey sobre Hielo Santagiulia han acaparado titulares durante semanas antes de que la NHL regrese a los Juegos Olímpicos de Invierno por primera vez desde 2014 y el torneo femenino comience el 5 de febrero.

La NHL ha expresado su preocupación por la construcción y la calidad de la superficie de hielo. El mes pasado, el subcomisionado de la NHL, Bill Daly, dijo en Winnipeg que la liga no enviaría a sus jugadores si hubiera alguna preocupación por la seguridad.

El viernes, se preguntó a Andrea Francisi, el director de operaciones de los juegos de Milán-Cortina, cuán seguro estaba de que los jugadores de la NHL participarían. Su respuesta fue: “100%”.

El director de deportes del COI, Pierre Ducrey, compartió sus sentimientos.

"Estoy casi seguro de que estarán aquí y va a ser extremadamente emocionante", dijo Ducrey. "Estamos muy emocionados de que regresen tras 12 años. Hubo mucho trabajo de muchas personas para asegurarse de que esto suceda.

"Así que sí, tendrán a los jugadores de la NHL aquí en febrero y va a ser increíble."

Se espera que la NHL emita un comunicado al final de su visita al nuevo estadio. Una delegación se presentaría en un esperado evento de prueba durante los próximos tres días.

El primer partido del evento —las finales de liga y copa de la temporada nacional— se retrasó brevemente para arreglar lo que los organizadores dijeron que era un pequeño agujero en el hielo.

Un portavoz del comité organizador de Milán-Cortina dijo a The Associated Press que el maestro del hielo —Don Moffatt, quien trabaja para el Avalanche de Colorado— estaba contento con la superficie y les aseguró que esto era un hecho completamente normal que puede ocurrir la primera vez que se patina sobre el hielo.

Florian Wieser, quien jugó en el partido, publicó en las redes sociales: "Era un pequeño agujero que se arregló en cinco minutos. El hielo estaba realmente bien, me sorprendió lo bueno que estaba y sólo mejorará."

El evento de prueba original programado para diciembre no se llevó a cabo debido a los retrasos en la construcción. El programado para este fin de semana se realiza a menos de un mes de la competencia femenina.

El viernes, el estadio estaba evidentemente lejos de completarse, al menos en un sentido cosmético.

Faltaban asientos y había muchas láminas de plástico. Pero los organizadores dijeron que esos eran solo "los toques finales."

"Los próximos dos días serán realmente muy importantes porque nos permitirán, teniendo tres partidos al día, probar exactamente los días como serán en los Juegos Olímpicos", dijo Francisi.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deporte