Dodgers iniciarán con Snell la Serie Mundial ante Azulejos y Yamamoto abrirá el 2do juego

Blake Snell abrirá el primer juego de la Serie Mundial el viernes y Yoshinobu Yamamoto lo seguirá en el segundo encuentro por los Dodgers de Los Ángeles contra los Azulejos de Toronto, afirmó el martes el manager Dave Roberts.

Así, se repite la rotación de lanzadores que los Dodgers utilizaron para los dos primeros juegos de su barrida sobre los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Snell logró diez ponches en ocho entradas sin permitir carreras el 13 de octubre en el primer juego. Se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en completar ocho innings permitiendo un hit o menos en un encuentro de postemporada.

Yamamoto lanzó un juego completo de tres hits en el segundo compromiso. Los Dodgers no lograban un juego completo de postemporada desde 2004.

Roberts comentó que el equipo aún no ha decidido los abridores para el tercer y cuarto juego, que se realizarán de vuelta en el Dodger Stadium, pero indicó que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani podrían seguir en esa rotación.

“Creo que vamos a repetir la misma rotación, creo que seguro para los dos primeros,” expresó.

Ohtani logró diez ponches y conectó tres jonrones en el cuarto duelo para asegurar un segundo viaje consecutivo a la Serie Mundial. El japonés fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie.

Los abridores de los Dodgers se combinaron para recetar 35 ponches en la Serie de Campeonato. Snell, Yamamoto, Glasnow y Ohtani registraron una efectividad de 0.63 contra los Cerveceros, con dos carreras limpias en 28 entradas y dos tercios.

Roberts mencionó que la alineación del bullpen aún se discute, ya que el orden de los Azulejos presenta algunos bateadores de poder diestros con los que los Dodgers no tuvieron que lidiar anteriormente.

“Hay un lugar que podríamos potencialmente debatir, y continuaremos debatiendo,” comentó Roberts. “Fuera de ese lugar, probablemente se verá exactamente igual.”

El relevista Tanner Scott es elegible para el roster de la Serie Mundial después de haber sido retirado de la nómina de la serie divisional de la Liga Nacional. Se sometió a un procedimiento quirúrgico de emergencia y dijo que se siente bien ahora.

“Sólo hay que entender que los médicos le den el visto bueno completo,” dijo Roberts. “Sé que está ansioso, lo cual es algo bueno, pero afortunadamente, podemos ver durante un par de días más cómo responde al lanzar y en los bullpens y cosas así.”

