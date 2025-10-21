Jonrón de Springer una de las jugadas más importantes fuera de la Serie Mundial en la historia

George Springer se aseguró un lugar en la historia de los Azulejos de Toronto al conectar un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que llevó a la victoria 4-3 de su equipo sobre los Marineros de Seattle Mariners en el juego siete de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El batazo de Springer al jardín izquierdo el lunes no tuvo el mismo impacto que el jonrón de Joe Carter que le dio a Toronto la Serie Mundial en 1993, ni siquiera el doble en entradas extra de Dave Winfield que ayudó a los Azulejos a superar a Atlanta por el título de 1992. Pero para un hit que ocurrió fuera de la Serie Mundial, el de Springer fue tremendamente impactante.

Una estadística llamada probabilidad de victoria del campeonato añadida (cWPA) — publicada por Baseball Reference — mide cuánto aumentó o disminuyó una jugada en particular las posibilidades de un equipo de ganar la Serie Mundial de ese año. Esto basándose en qué momento ocurrió en el juego y en el contexto general de la temporada.

El jonrón de Springer aumentó la probabilidad de Toronto de ganar la Serie Mundial en un 19,73%. Se clasifica como una de las diez jugadas más importantes fuera de la Serie Mundial desde 1903. Aquí está la lista completa:

No. 10

El jonrón solitario de Chris Chambliss en la parte baja de la novena entrada que le dio a los Yankees la victoria 7-6 sobre Kansas City en el juego cinco de la ALCS de 1976. (cWPA de 18,77%)

Antes de 1985 la serie se jugaba al mejor de cinco, por lo que este jonrón de Chambliss fue un walk-off en un juego de todo o nada. También provocó una escena de caos completo cuando los fanáticos invadieron el campo en el Yankee Stadium. Los datos de cWPA de Baseball Reference tienen el batazo de Chambliss justo por delante de un jonrón similar de Aaron Boone de los Yankees en el Juego siete de la ALCS 27 años después.

No. 9

El sencillo de dos carreras de Cecil Cooper en la séptima entrada que puso a los Cerveceros arriba 4-3 contra los Angelinos de California en el juego cinco de la ALCS de 1982. (19,66%)

Esa ventaja de 4-3 se mantuvo para darle a Milwaukee el banderín en una serie que California lideró 2-0 en un momento.

No. 8

El jonrón de tres carreras de Springer en la parte baja de la séptima que le dio a Toronto una ventaja de 4-3 sobre Seattle en el Juego siete de la ALCS de 2025. (19,73%)

Al igual que el hit de Cooper, el batazo de Springer convirtió un déficit en una ventaja en la séptima entrada de un juego de todo o nada. Puntos extra a Springer por borrar un déficit de múltiples carreras.

No. 7

El triple de dos carreras de Manny Trillo con dos outs en la parte alta de la octava, que le le dio la ventaja 7-5 a los Filis contra los Astros en el juego cinco de la NLCS de 1980. (19,79%)

Esta ventaja de dos carreras en realidad no se mantuvo. Houston empató el juego, pero los Phillies finalmente ganaron 8-7 en diez entradas. Así que esas dos carreras fueron enormes.

No. 6

El jonrón de tres carreras de Jack Clark con dos outs en la parte alta de la novena que le dio a los Cardenales una ventaja de 7-5 sobre los Dodgers en el juego seis de la NLCS de 1985. (19,83%)

Los Dodgers lanzaron a Clark con la primera base desocupada y él les hizo pagar. Esta es la única jugada en esta lista que no fue en un juego de todo o nada, pero ayudó a los Cardenales a alcanzar la Serie Mundial.

No. 5

El jonrón de dos carreras de Yadier Molina en la parte alta de la novena que le dio a San Luis la ventaja de 3-1 sobre los Mets en el juego siete de la NLCS de 2006. (20,71%)

Después de una espectacular atrapada de Endy Chávez de Nueva York en la pared del jardín izquierdo poco antes, Molina disparó sobre el muro. Los Cardenales resistieron un intento de remontada en la parte baja de la entrada para ganar el banderín.

No. 4

El jonrón solitario de Rick Monday en la parte alta de la novena que le dio a los Dodgers una ventaja de 2-1 sobre los Expos de Montreal en el juego cinco de la NLCS de 1981. (21,18%)

Este jonrón, conectado con dos outs, se clasifica ligeramente por delante del batazo de Molina con un out. Ambos proporcionaron la puntuación final del juego.

No. 3

El jonrón solitario de Johnny Bench en la parte baja de la novena para los Rojos que empató el juego cinco de la NLCS de 1972 contra Pittsburgh 3-3. (22,52%)

Los Piratas estaban a tres outs de la Serie Mundial, pero nunca llegaron. Bench abrió con este batazo al campo opuesto, y Cincinnati anotaría la carrera ganadora del banderín con un lanzamiento descontrolado más tarde en esa entrada.

No. 2

El jonrón de tres carreras de Bobby Thomson en la parte baja de la novena que le dio a los Gigantes de Nueva York una victoria de 5-4 sobre los Dodgers de Brooklyn en el juego tres de una serie de desempate por el banderín de la Liga Nacional en 1951. (35,56%)

El llamado "Disparo que se escuchó en todo el mundo" de Thomson no fue técnicamente una jugada de postemporada porque los playoffs de desempate se han considerado parte de la temporada regular. Aun así, este fue un juego de todo o nada por un lugar en la Serie Mundial, y el equipo de Thomson pasó de estar dos carreras abajo a ganar en un swing legendario.

No. 1

El sencillo de dos carreras del dominicano Francisco Cabrera con dos outs en la parte baja de la novena que le dio a los Bravos la victoria de 3-2 sobre Pittsburgh en el juego siete de la NLCS de 1992. (36,84%)

Cabrera sigue siendo uno de los héroes más improbables del béisbol. Habiendo tenido solo 11 apariciones en el plato durante la temporada regular de 1992, quedó clasificado justo por delante de Thomson. Aunque el hit de Thomson borró un déficit mayor, el de Cabrera llegó con dos outs mientras que el de Thomson llegó con solo uno.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes