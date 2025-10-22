Quarterback de Giants Russell Wilson, dice que el entrenador de Broncos Sean Payton no tiene clase

Russell Wilson respondió a Sean Payton en las redes sociales el martes, un poco menos de 48 horas después de que el entrenador de los Broncos de Denver hizo un comentario sobre el mariscal de campo suplente de los Giants de Nueva York, quien perdió su puesto titular ante el novato Jaxson Dart tras un inicio con marca de 0-3.

"No tiene clase... pero no me sorprende...", dijo Wilson en la red social X. "No me di cuenta de que todavía estás cazando recompensas, más de 15 años después, a través de los medios."

Wilson lanzó así su propia crítica a Payton, para quien jugó una temporada tortuosa en 2023, al hacer referencia al escándalo que protagonizó el entrenador de 2009-11 con los Saints de Nueva Orleans. En 2012, la NFL descubrió que el equipo estaba recompensando a los jugadores por los golpes que propinaban a los oponentes con la intención de lesionarlos.

Payton fue suspendido por un año.

Después de la histórica victoria con remontada que Denver consiguió el domingo para imponerse por 33-32. Payton dijo que los Giants "encontraron una pequeña chispa con" Dart, quien se convirtió en el titular, y sugirió que parte de una conversación que tuvo con el propietario de Nueva York, John Mara, incluía el deseo de enfrentarse a Wilson en su lugar.

"Estaba hablando con John Mara no hace mucho y le dije: 'Esperábamos que ese cambio hubiera ocurrido mucho después de nuestro partido'", dijo Payton.

Wilson se unió a los Broncos a través de un canje pactado con Seattle en 2022 y firmó una extensión de cinco años por 245 millones de dólares. Denver tuvo un registro de 4-11 en su primera temporada antes de que Denver contratara a Payton, quien regresaba como entrenador tras un período de trabajo en los medios.

Payton dejó a Wilson en la banca en 15 partidos, una decisión que aseguraba que el mariscal de campo no se lesionara. Si Wilson estaba en la plantilla para el 17 de marzo de 2024, su salario de 37 millones para 2025 habría sido garantizado.

Wilson fue dado de baja para poner fin a la agria ruptura entre un entrenador veterano y un jugador reconocido. Ambos habían ganado el Super Bowl por separado.

Ahora, a poco más de un mes de cumplir 37 años, Wilson pasó la última temporada con Pittsburgh antes de firmar como agente libre con los Giants.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes