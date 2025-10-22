Aumentan devoluciones de balón en la NFL con el nuevo despeje inicial dinámico

La NFL está complacida con un aumento en las devoluciones de balón como resultado de los ajustes al llamado despeje inicial dinámico, con más jugadas y menos lesiones, aunque eventualmente podría haber un cambio en las patadas cortas.

Hasta ahora, se han registrado 877 devoluciones de patada esta temporada, un índice del 79,3% que ha aumentado significativamente respecto del 31,7% durante las primeras siete semanas de la campaña pasada. Es la tasa de regreso más alta a estas alturas desde 2006, con el segundo mayor número de yardas hasta la semana siete en la historia, según dirigentes de la liga.

Los propietarios votaron en abril para hacer permanente el formato de saque inicial después del experimentarlo en 2024. Además movieron el touchback en patadas que alcanzan la zona de anotación en el aire de la yarda 30 a la 35, con la esperanza de llevar a que más despejes deriven en que el balón se ponga en juego y haya más devoluciones.

“Estoy feliz de que el pie todavía se use en este deporte”, indicó el martes el exjugador y actual vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL Troy Vincent, en la reunión anual de otoño de los propietarios. "Hemos traído el pie y preservado el pie en el juego. Todavía tenemos trabajo por hacer en otras áreas como la patada corta, así que hablamos de eso".

Vincent no expresó preocupación de que sólo se haya registrado un touchdown en una devolución de patada hasta ahora. Pero la incapacidad de los equipos para recuperar con éxito las patadas cortas lo llevó a abordar el tema con los propietarios, a fin de analizar propuestas de Denver y Filadelfia.

Con esa idea, se eliminarían las partadas cortas y se sustituirían por una situación de cuarta oportunidad y 15 yardas por avanzar para un equipo que esté en desventaja y busque conservar el balón inmediatamente después de conseguir puntos.

Esta temporada, la liga dio a los equipos la capacidad de intentar una patada corta en cualquier momento cuando están en desventaja, después de que sólo se permitiera en el último cuarto el año pasado, pero el oponente aún debe ser notificado, lo cual elimina cualquier factor sorpresa.

El cambio en la patada de salida también se implementó como una forma de disminuir las lesiones que eran frecuentes debido a la velocidad y rudeza de estas acciones. Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de iniciativas de salud y seguridad de jugadores de la NFL, dijo que eso funcionó en la pretemporada, con apenas dos conmociones y ninguna lesión de ligamento cruzado anterior en los duelos de exhibición, aunque el 77% de las patadas fueron devueltas.

Una preocupación apunta a cuántos pateadores han estado involucrados en tacleadas: 17 ya después de un total de 19 en toda la temporada pasada y 15 en 2023, según Sportradar.

Tush Push no es prioridad

La jugada del Tush Push, que han utilizado los Eagles de Filadelfia para ganar el Super Bowl y que otros equipos buscaron prohibir, no se ha discutido ahora prácticamente, según Vincent. Sólo se habló de lo difícil que es arbitrar las jugadas en que el quarterback recibe el balón e inmediatamente intenta acarrearlo.

Terrenos de juego

Las lesiones de rodilla que han puesto fin a la temporada de algunos jugadores reavivaron el debate sobre las superficies sintéticas y la seguridad.

El tema surgió el martes, y la administradora principal de operaciones de fútbol americano, Dawn Aponte, dijo que hay un enfoque intensificado en las superficies de juego.

“Lo que hemos visto hasta ahora no es una diferencia significativa en términos de los riesgos de lesión en césped versus el campo sintético”, indicó Aponte. "No sólo estamos rastreando la dureza de la superficie ahora, sino que también estamos observando la restitución de lesiones y la tracción, avanzando en términos de cómo vamos a mejorar tanto la consistencia como el rendimiento del terreno sintético".

El Estadio MetLife en Meadowlands ha ganado la fama de ser inseguro, y el receptor Odell Beckham Jr. publicó en las redes sociales un mensaje a la NFL para pedir que se deshaga del césped.

Pero para Miller, los datos de la liga cuentan una historia diferente.

“En lo que respecta a MetLife, tuvieron una de las tasas de lesiones más bajas, no solo como campo sintético, sino en toda la liga, el año pasado”, sentenció.

