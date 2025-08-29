Deshacerse de Micah Parsons no ayuda a los Cowboys en 2025, pero el futuro es incierto

Intercambiar a Micah Parsons es un movimiento audaz que solo un gerente general que también es el dueño del equipo puede hacer.

Parsons es u talento generacional, un jugador de élite que está en su mejor momento. Los quarterbacks temen enfrentar al cazamariscales dos veces All-Pro. Los coordinadores ofensivos pasan noches en vela pensando en formas de planificar estrategias contra él.

Parsons ha estado causando estragos en los campos desde su temporada de novato en 2021. Cualquier equipo desearía tener a un destructor de juegos como él de su lado.

Sin embargo, los Cowboys de Dallas estuvieron dispuestos a enviar el jueves a Parsons a los Green Bay Packers en un espectacular intercambio tras una prolongada y complicada disputa contractual.

Parsons, quien estaba bajo contrato esta temporada, quería un nuevo acuerdo para convertirse en el jugador, fuera de quarterbacks, mejor pagado en la historia de la NFL después de que T.J. Watt superara el dinero que Myles Garrett recibió a principios de este año.

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, estaba dispuesto a hacerlo realidad, pero en sus términos. Negoció directamente con Parsons en abril, pero el jugador quería que su agente, David Mulugheta, finalizara el acuerdo. Jones no quiso reiniciar las negociaciones.

Tras una prolongada retención, Jones le dijo a Parsons que jugara bajo los términos de su contrato actual o se fuera a otro lugar.

Parsons se dirige al Lambeau con el objetivo de llevar a los Packers otro título de Super Bowl, además consiguió el dinero que quería.

Una persona con conocimiento de los detalles le dijo a The Associated Press que los Packers le están dando a Parsons un contrato récord de 188 millones de dólares que incluye 136 millones garantizados. Jones dijo que le ofreció a Parsons más dinero garantizado.

“Sólo quiero hacer todo lo posible para ayudar a los Packers a ganar un campeonato”, le dijo Parsons a la AP.

La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados, dijo que eso no era exacto.

Los Cowboys a cambio obtuvieron al tackle defensivo tres veces Pro Bowl Kenny Clark y dos selecciones de primera ronda. Presumiblemente, las selecciones serán al final de la ronda porque Green Bay, que tuvo 11 victorias la temporada pasada, debería ser aún mejor con Parsons.

A simple vista, el intercambio tiene poco sentido para Dallas. Pero Jones es el gerente general y no responde a nadie.

Los Cowboys podrían haber obligado a Parsons a jugar por 24 millones esta temporada o quedarse fuera, aunque probablemente querían evitar una distracción mayor. Podrían haber esperado para moverlo antes de la fecha límite de intercambio o después de la temporada al mejor postor.

Obtener dos selecciones de primera ronda ahora no ayuda a Dallas en 2025, pero Jones insistió en que Clark, quien cumplirá 30 años en octubre, de alguna manera mejora la defensa.

“Nuestro juicio es que esto nos da una mejor oportunidad de ser un mejor equipo de lo que hemos sido en los últimos años desde que Micah está aquí”, dijo Jones. “No es nada negativo sobre Micah, pero estamos tratando de mejorar, estamos tratando de detener la carrera y mantenernos en la lucha”.

Jones mencionó varias veces el deseo del equipo de mejorar su defensa contra la carrera en un intento de justificar el intercambio. Tiene razón. Los Cowboys no pudieron detener la carrera con Parsons.

Fueron 29mo contra la carrera la temporada pasada, 16to en 2023, 22do en 2022 y 16to en el año de novato de Parsons.

Parsons es uno de los únicos dos jugadores en la historia de la NFL en registrar 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas. Reggie White es el otro. Los Packers firmaron a White en la agencia libre en 1993 y ganaron un Super Bowl con el liniero defensivo del Salón de la Fama en 1996.

Pero desde entonces no han ganado un Super Bowl, y ni siquiera han llegado al juego de campeonato de la NFC desde esa temporada de 1995.

Incluso con Parsons tuvieron marca de 1-3 en los playoffs. Parsons tuvo solo una captura en esos cuatro juegos. Fue en una victoria sobre Tampa Bay y la última captura registrada sobre Tom Brady.

Pero el fútbol es un juego de equipo. No se puede culpar únicamente a Parsons por los fracasos de los Cowboys en los playoffs. Tampoco a Dak Prescott.

Los Cowboys terminaron 7-10 la temporada pasada cuando Prescott se perdió nueve juegos y Parsons se perdió cuatro. Brian Schottenheimer es el nuevo entrenador y Matt Eberflus es el nuevo coordinador defensivo.

El intercambio también libera 19 millones en espacio bajo el tope salarial para esta temporada, según Spotrac.

Es raro que intercambios de esta magnitud funcionen para ambos equipos. Jones fue severamente criticado cuando los Cowboys intercambiaron al corredor Herschel Walker a los Vikings de Minnesota en 1989.

Pero ese intercambio, que pareció desigual, terminó ayudando a convertir a los Cowboys en una dinastía en los años 90. Cn Jimmy Johnson liderando el camino, usaron las selecciones del draft que recibieron en ese acuerdo, incluidas tres de primera ronda, para construir la base del equipo que ganó tres Super Bowls.

Parsons podría unirse a Jordan Love y un joven y talentoso equipo de los Packers para llevar uno o más campeonatos a Green Bay.

Los Cowboys podrían convertir esas dos selecciones de primera ronda en piezas clave que los ayuden a recuperar los días de gloria del Equipo de América.

El tiempo lo dirá.

