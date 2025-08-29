Propietarios de Suns demandan a Mat Ishbia por mala gestión y falta de transparencia

Dos propietarios minoritarios de los Suns de Phoenix han demandado al equipo y a su propietario principal, Mat Ishbia, exigiendo ver registros para investigar el estado del negocio y la situación financiera del equipo.

Según una copia redactada de la demanda presentada la semana pasada en el Tribunal de Delaware y obtenida por The Associated Press, Kisco WC Sports II, LLC, y Kent Circle Investments, LLC, alegan que Ishbia y Suns Capital Group están privando a otros miembros de la propiedad de información básica sobre la gestión del equipo.

“Nuestros clientes demandaron para obtener registros a los que tienen derecho como propietarios minoritarios de los Suns. Están preocupados por el enfoque del gerente hacia los propietarios minoritarios y quieren más información sobre ciertos gastos y aumentos de capital en los que el gerente ha participado. La transparencia con los propietarios minoritarios no es opcional, y nuestros clientes creen que es fundamental para el éxito de los Suns”, señaló Michael Carlinsky, co-socio gerente de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y abogado de los demandantes en un comunicado.

En la demanda, los demandantes dicen que están haciendo su solicitud de registros en busca de información que podría revelar posibles incumplimientos del acuerdo de asociación, mala gestión de la empresa y conflictos de intereses.

Los demandantes también citan la creencia de que Ishbia puede haber "celebrado múltiples acuerdos paralelos no revelados con otros miembros inversores" en temas que incluyen la financiación de las instalaciones de práctica del equipo.

Los Suns declinaron hacer comentarios.

A principios de esta semana, los abogados que representan a Ishbia enviaron una carta a los abogados que representan a los dos propietarios minoritarios. La carta fue obtenida por The Associated Press.

La carta dice que Andrew Kohlberg y Scott Seldin están buscando 825 millones de dólares por su parte del equipo, lo que situaría la valoración de la franquicia en alrededor de 6.000 millones de dólares. Eso representaría un aumento de aproximadamente el 60% desde el momento en que se compró la franquicia en 2022.

Ishbia, un ejecutivo hipotecario, compró una participación mayoritaria de los Suns de Phoenix y el Mercury de Phoenix al propietario en apuros Robert Sarver por 4.000 millones de dólares. Ishbia y su hermano Justin dijeron entonces que adquirirían más del 50% de las franquicias, lo que incluye la totalidad de la participación de Sarver, así como algunas participaciones de socios minoritarios.

La venta fue aprobada oficialmente en febrero de 2023. Kohlberg y Seldin fueron los únicos dos propietarios minoritarios que no vendieron sus acciones cuando Ishbia compró el equipo.

La carta afirma: "Kohlberg y Seldin eligieron no vender y, en cambio, decidieron permanecer como socios limitados sabiendo muy bien que ISH Suns tenía la intención de invertir fuertemente. Sus clientes deberían estar encantados con esa decisión y el rendimiento de su inversión".

La carta continúa afirmando que Ishbia "no tiene la intención de reducir o ralentizar sus inversiones en la Compañía y sus equipos. Por el contrario, ISH Suns continuará haciendo lo que sea necesario para posicionar a los Suns y el Mercury para ganar campeonatos, asegurar una cultura de equipo positiva, crear un impacto duradero en la comunidad más amplia de Phoenix y mejorar la experiencia de los fanáticos".

La demanda de la semana pasada marcó la última de una serie de múltiples acciones legales contra los Suns y el Mercury.

El mes pasado, los Suns confirmaron que despidieron a Gene Traylor, un exgerente de seguridad que presentó una demanda contra el equipo en mayo alegando discriminación, acoso y represalias ilegales. El equipo dijo en ese momento que Traylor fue despedido después de que una investigación externa encontrara que había violado las políticas de la empresa con respecto a información confidencial.

A principios de julio, la exentrenadora interina de Mercury, Nikki Blue, presentó una demanda contra la organización, alegando trato desigual basado en raza y género, pago desigual basado en raza y que su empleo fue terminado en represalia por quejas sobre trato desigual.

En noviembre, Andrea Trischan demandó al equipo, alegando discriminación racial y represalias ilegales que llevaron a su despido. Trischan fue la exgerente de diversidad, equidad e inclusión del equipo durante unos diez meses en 2022 y 2023.

El escritor de deportes de AP, David Brandt, en Phoenix, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.