Jerry Jones afirma que el intercambio de Micah Parsons no cambia el plan de los Cowboys

Jerry Jones dice que los Cowboys de Dallas todavía están en modo de ganar ahora, a pesar de la decisión de intercambiar al estelar caza quarterbacks Micah Parsons a Green Bay por dos selecciones de primera ronda y Kenny Clark, un tackle defensivo veterano cuya producción disminuyó la temporada pasada.

El propietario y gerente general del equipo y su hijo, el vicepresidente ejecutivo de personal Stephen Jones, incluso sugirieron el jueves por la noche —unas horas después de que las partes acordaron el intercambio— que los Cowboys podrían usar una de esas futuras selecciones de primera ronda en otro acuerdo para impulsar esas esperanzas de ganar ahora.

"Kenny Clark fue una gran parte de esto, y eso fue parte de ganar ahora", dijo Stephen Jones. "Y sentimos que cuando miras la frustración es que no hemos podido ganar el gran juego en los playoffs. Y creemos que es una conexión directa con no poder detener la carrera. Y creemos que Kenny Clark puede ser una gran pieza para eso".

Los Cowboys se perdieron los playoffs en lo que terminó siendo la última temporada de Parsons con el equipo que lo seleccionó en el puesto 12 en general en 2021. Parte de la razón fue la lesión en el tendón de la corva que dejó al QB Dak Prescott fuera de juego durante la mitad de la temporada.

Dallas llegó a los playoffs en cada uno de los tres años anteriores, pero terminó 1-3 y permitió un promedio de 142 yardas por carrera en las derrotas. Parsons tuvo su único sack en la única victoria.

La defensa de Dallas terminó en el puesto 28 en general y en el 29 contra la carrera la temporada pasada, y Jerry Jones dijo que las discusiones sobre la posibilidad de intercambiar a Parsons se remontan a la primavera. También fue cuando Jerry Jones dijo que hizo una oferta de contrato directamente al Novato Defensivo del Año de la NFL de la AP 2021.

Parsons quería que su agente fuera parte de las discusiones, y las partes nunca hicieron ningún progreso significativo en un acuerdo durante los últimos meses, incluso después de que el jugador de 26 años se presentó al campamento de entrenamiento pero nunca practicó mientras esperaba un acuerdo a largo plazo.

"Este intercambio no se pensó solo hoy", dijo Jerry Jones durante una conferencia de prensa en la sede del equipo. "Este intercambio ha estado en nuestra mente y nuestras estrategias y se ha estado hablando, ha estado ocurriendo toda la primavera. Culminó hoy, y sucedió rápido. Pero así es como van las cosas. Sucede rápido cuando sucede".

Parsons solicitó públicamente un intercambio el 1 de agosto, y Jerry Jones dijo un día después que eso no sucedería. Reconoció con una sonrisa que estaba siendo menos que sincero, poco después de detallar que el club apuntó a tackles defensivos mientras consideraba un intercambio de Parsons.

"¿Realmente crees que si quisiera que alguien estuviera interesado en él diría, 'Oh, lo voy a intercambiar'", dijo Jones. "Es lo contrario. Por supuesto. Y te agradezco por escribirlo".

La relación de Parsons con el club pareció deteriorarse, hasta el punto de que se hizo un espectáculo de sí mismo en el final de la pretemporada la semana pasada al aparecer en la línea lateral sin mostrar su número, y al acostarse en una camilla detrás del banco mientras el juego estaba en marcha.

Cuando se le preguntó si alguna vez hubo una sensación de que Parsons realmente no quería estar más con los Cowboys, Stephen Jones dijo: "Nunca lo sentí".

Clark, que cumplirá 30 años el 4 de octubre, es un tres veces Pro Bowler que viene de una temporada 2024 en la que registró solo un sack y cuatro tacleadas para pérdida. Jugó gran parte de 2024 con dolor después de lesionarse el pie derecho en la derrota inaugural de la temporada de los Packers ante Filadelfia en Brasil. Clark dijo durante el campamento que se sentía mejor después de la cirugía de temporada baja.

Clark podría terminar quitándole tiempo de juego a Mazi Smith, quien ha sido una decepción como la selección de primera ronda de los Cowboys en 2023.

Sam Williams y Marshawn Kneeland, dos jugadores jóvenes prometedores, son los probables titulares en el extremo defensivo con Parsons fuera, y Dallas tiene grandes expectativas en el novato de segunda ronda Donovan Ezeiruaku.

"Las cosas están bien aquí", dijo Jerry Jones. "Hemos decidido que era en el mejor interés de nuestro equipo tomar la consideración que tenemos. Apreciamos los cuatro años de (Parsons). Pero podemos tomar esa consideración y ganar, en nuestra mente, más".

El escritor de deportes de AP Steve Megargee contribuyó.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.