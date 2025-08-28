Cowboys envían a Micah Parsons a los Packers tras disputa contractual, según fuente AP

Micah Parsons se dirige a los Packers de Green Bay como parte de un intercambio espectacular y deja a los Cowboys de Dallas tras una prolongada disputa contractual.

Una persona con conocimiento de los detalles dijo que Parsons y los Packers han acordado un contrato récord de 188 millones de dólares por cuatro años, que incluye 136 millones garantizados.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha sido anunciado.

Parsons, un cazamariscales que ha sido elegido dos veces All-Pro, se convertirá en el jugador fuera de quarterbacks mejor pagado en la historia de la NFL.

“Nunca quise que este capítulo terminara, pero no todo estaba bajo mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí, y aún lo está”, escribió Parsons en un comunicado que publicó en la red social X. "A pesar de todo, nunca hice ninguna demanda. Nunca pedí nada más que justicia. Solo pedí que la persona en la que confío para negociar mi contrato fuera parte del proceso."

El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, se negó a discutir el acuerdo de Parsons con el agente David Mulugheta. En su lugar, Jones habló directamente con Parsons e insistió en que habían acordado los parámetros de un nuevo contrato.

Los Cowboys recibirán a cambio dos selecciones de primera ronda y al veterano tackle defensivo Kenny Clark por Parsons, dijo una persona con conocimiento del intercambio a la AP. La persona habló bajo condición de anonimato porque los equipos no han publicado los términos.

