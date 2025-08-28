Chiefs se preparan para suspensión de seis juegos de Rice con amplia plantilla de receptores

Los Chiefs de Kansas City sabían que la suspensión de seis juegos de Rashee Rice por parte de la NFL se anunciaría esta semana.

Por eso mantuvieron a ocho receptores abiertos el día de los recortes.

Ahora, creen que están mejor preparados para lidiar con la ausencia de su receptor número uno que la temporada pasada, cuando los Chiefs se quedaron sin Rice durante la mayor parte de la temporada tras una lesión en su rodilla derecha.

JuJu Smith-Schuster regresó al campo de entrenamiento en excelente forma, afirmó el gerente general Brett Veach, y el novato Jalen Royals tiene un conjunto de habilidades similar. Con un Marquise Brown saludable, quien estuvo fuera la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión en el hombro, los Chiefs piensan que pueden sobrellevar la pérdida de Rice hasta su regreso el 19 de octubre para un juego contra los Raiders.

“No fue una sorpresa”, dijo Veach a un pequeño grupo de periodistas el jueves. “Se nos comunicó y ciertamente nos informaron unos días antes del día de los recortes que había más de un 50 por ciento de posibilidades de que esto se resolviera”.

Rice se declaró culpable el mes pasado de dos cargos de delito grave de tercer grado por colisión que involucra lesiones corporales graves y carreras en una carretera causando lesiones corporales. Como parte de su acuerdo de culpabilidad por el accidente de marzo de 2024 en una carretera de Dallas, dijeron los fiscales, Rice también recibió una sentencia de cinco años de libertad condicional diferida y 30 días en la cárcel como condición de su libertad condicional.

La NFL tuvo que esperar hasta que el proceso legal terminara antes de iniciar su propia investigación interna. Había una audiencia programada para el 30 de septiembre ante la exjueza federal Sue L. Robinson para determinar la duración y los términos de la suspensión de Rice, pero eso se anuló cuando Rice y su equipo acordaron la suspensión de seis juegos.

Junto con el juego contra los Chargers en Brasil, Rice se perderá una revancha del Super Bowl con los Eagles el 14 de septiembre en el Arrowhead Stadium; un viaje de domingo por la noche a Meadowlands para enfrentar a los Giants; un enfrentamiento de alto perfil con Lamar Jackson y los Ravens el 28 de septiembre; un juego contra Jacksonville el siguiente lunes por la noche; y un duelo de domingo por la noche con los Lions.

“Creo que Rashee es uno de los mejores 10 receptores. Creo que es una auténtica estrella en esta liga, y va a ser tremendamente difícil hacer lo que él puede hacer, y no creo que tengamos a nadie como Rashee”, reconoció Veach. “Hay pocos jugadores que pueden castigar a los tacleadores como Rashee puede en esa posición”.

De hecho, aunque Rice tiene la velocidad para superar a una defensa, es mejor atrapando balones cerca de la línea de golpeo y luego avanzando en el campo. Smith-Schuster, de 28 años, quien tiene más tamaño y experiencia de su lado, puede desempeñar algunos de los mismos roles en lo que se considera una ofensiva compleja de Kansas City.

“JuJu, a su favor, creo que se ha visto mejor en este campamento que en el último campamento que estuvo aquí”, dijo Veach. “Eso es algo bueno. Estamos obteniendo a JuJu fresco al comienzo de la temporada”.

En cuanto a Royals, la selección de cuarta ronda de Utah State ha estado fuera de juego por tendinitis en la rodilla al final del campo de entrenamiento, una lesión que podría extenderse hasta el inicio de la temporada. Pero los Chiefs tienen la esperanza de que regrese pronto, y las 15.2 yardas por recepción y 21 touchdowns que tuvo en sus últimas dos temporadas en la universidad ofrecen un vistazo a su capacidad para cambiar el juego.

“Su habilidad atlética, creemos que ascenderá y será un buen jugador”, dijo Veach.

Los Chiefs han sido igualmente cuidadosos con Brown, quien perdió tiempo en el campo de entrenamiento y no jugó en ninguno de sus juegos de pretemporada debido a una lesión en el tobillo. Lo perdieron en su apertura de pretemporada hace un año y no regresó hasta los playoffs, y aun así solo pudo proporcionar una fracción de lo que puede hacer cuando está saludable.

Luego está también el profesional de segundo año Xavier Worthy, quien puede haber sido el más beneficiado por la ausencia de Rice y Brown la temporada pasada. Se vio obligado a asumir un papel protagónico junto a la estrella ala cerrada Travis Kelce y floreció, especialmente en los playoffs, donde Worthy tuvo 19 recepciones para 287 yardas y tres touchdowns en tres juegos.

Otros receptores abiertos en la lista incluyen al especialista en devoluciones Nikko Remigio, Tyquan Thornton y Jason Brownlee.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.